“Lamentamos que un profesional agrónomo maneje nuestra minería”: Cámara Minera arremete contra gabinete de José Antonio Kast

La Cámara Minera cuestionó que el presidente electo designara a Daniel Mas como biministro de Economía y Minería, al considerar que el sector requería un perfil con experiencia directa en minería. El gremio, sin embargo, dijo que buscará colaborar con la nueva autoridad, tras el cambio de último minuto que dejó fuera a Santiago Montt.

El presidente electo José Antonio Kast enfrentó este martes las primeras críticas del sector minero tras anunciar su gabinete: la Cámara Minera de Chile cuestionó que Minería quede en manos de Daniel Mas como biministro de Economía y Minería desde el 11 de marzo, al considerar que el cargo requería un perfil ligado a la industria.

“Esta era la oportunidad de nombrar a un profesional relacionado con el sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía”, lamentó el presidente de la Cámara Minera, Manuel Viera.

Viera explicó que Kast no tomó en consideración la solicitud del sector de que la cartera de Minería no fuera encabezada por un biministro.

“No cuestiono las capacidades de Daniel Mas, biministro de Economía y Minería a partir del 11 de marzo; el tema es el conocimiento del sector, tanto para aumentar la productividad, mantener la competitividad; y además, atraer inversionistas”, aclaró.

Pese a las críticas, la Cámara Minera de Chile expresó su disposición a trabajar en conjunto con el biministro y enfrentar las dificultades que atraviesa la minería en el país.

“Hoy la minería, siendo nuestra imagen país; siendo la actividad productiva que más recursos aporta a las arcas fiscales, es de segunda categoría”, agregó respecto al panorama del sector productivo más relevante en Chile.

El reemplazó a último minuto: de Santiago Montt a Daniel Mas

Mas asumirá como ministro de Minería el próximo 11 de marzo, reemplazando así al candidato anterior para el puesto: Santiago Montt, quien inicialmente había sido pensado para el cargo.

La decisión se produjo luego del polémico anunció publicado por la empresa Los Andes Copper, en el que se informó el retiro de Santiago Montt de la compañía. Tras esto, el presidente electo no quiso seguir contando con él para la cartera.

En consecuencia, José Antonio Kast pidió a Daniel Mas, en último minuto, asumir en el ministerio de Economía y Minería.

El nuevo ministro se desempeña desde 2024 como vicepresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la organización ya está buscando su reemplazo para marzo.

Además, es oriundo de Coquimbo y pese a su profesión de agrónomo, tiene una larga trayectoría en el sector privado con empresas que están dedicadas a la construcción e inmobiliarias.