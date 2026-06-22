Colegio de Abogados expulsa por decisión unánime a Luis Hermosilla tras investigación ética: Abogado apeló

Este lunes, el Colegio de Abogados de Chile anunció que expulsó al abogado Luis Hermosilla tras una investigación ética en su contra.

En un comunicado, el gremio detalló que la decisión se tomó de forma unánime el pasado 4 de junio tras la revelación de la participación del jurista en el llamado Caso Audio.

“Con fecha 10 de abril de 2024 y 27 de enero de 2025, de oficio por instrucción del presidente de la época, se iniciaron investigaciones disciplinarias a propósito de hechos públicos y notorios que podían ser sancionados por el Código de Ética Profesional del Colegio de la Orden, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6° del Reglamento Disciplinario, todo ello en contra del abogado colegiado Sr. Luis Edgardo Hermosilla Osorio”, partieron señalando en la misiva.

Detallaron que, en mérito del análisis de los hechos y de las investigaciones efectuadas, el pasado jueves 4 de junio el Tribunal Ético “dictó sentencia, resolviendo unánimemente sancionar al profesional antes señalado con la medida de expulsión del Colegio, conforme a los artículos 7° y 10° de los Estatutos”.

Informaron que Hermosilla apeló a la medida sancionatoria. “El 17 de junio de 2026 y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28° del reglamento disciplinario y, conforme a lo establecido en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política, la parte reclamada ha presentado recurso de apelación respecto de la citada sentencia”.

Finalmente, desde el gremio reafirmaron su compromiso con “la observancia de los principios éticos que rigen el ejercicio de la profesión” y con el adecuado funcionamiento de sus mecanismos disciplinarios, en resguardo de la fe pública y de la dignidad de la abogacía.