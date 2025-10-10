Ciclón extratropical llegará este fin de semana a Chile: provocará lluvias en la zona centro sur del país

El fenómeno traerá el regreso de las lluvias al sur del país.

Este fin de semana, la zona centro-sur del país se prepara para recibir un nuevo evento meteorológico. Se trata de un ciclón extratropical que se está gestando sobre el océano Pacífico y que afectará con lluvias a distintas regiones del sur de Chile.

El fenómeno, también conocido como tormenta de latitud media, se define como un sistema de bajas presiones que se desarrolla fuera de las zonas tropicales, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el portal Meteored, durante la madrugada del sábado 11 de octubre se registrarán precipitaciones más intensas en las comunas del litoral de las regiones de Ñuble y Biobío. En tanto, durante la mañana y el mediodía se esperan lluvias de menor intensidad en ambas regiones, las que podrían extenderse durante la tarde y noche hacia sectores comprendidos entre Ñuble y Los Ríos.

Se estima que las precipitaciones alcancen entre 10 y 15 milímetros en las ciudades de Concepción y Panguipulli, mientras que en Corral, Valdivia, Curanilahue, Chillán, Cobquecura y Quillón la caída de agua fluctuaría entre 5 y 10 milímetros.

