Chile envía dos aeronaves para combatir incendios que afectan la Patagonia argentina

16.01.2026 / 10:26

Ambas naves ya se encuentran disponibles y estarán en territorio trasandino por 10 días.

El Gobierno chileno informó sobre el envío de aeronaves para ayudar a combatir los incendios forestales que afectan la Patagonia argentina.

Se trata de dos aeronaves que ya se encuentran disponibles para apoyar en los incendios del Parque Nacional Los Alerces y en la Provincia de Chubut.

Una de las naves es un avión monomotor de alta maniobrabilidad AT-802, mientras que el otro corresponde a un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3.

Ambos estarán apoyando las labores de los equipos de emergencia del país trasandino por un período de 10 días.

De acuerdo a lo reportado por EFE, los incendios en Chubut han consumido alrededor de 20.000 hectáreas.

Durante la jornada del miércoles, la llegada de las lluvias a la zona ayudó a disminuir un poco la acción del fuego. De todos modos, los equipos de emergencia continúan trabajando para detener el avance de las llamas.

El foco principal comenzó el pasado 5 de enero en el sector de Puerto Patriada, cerca de las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo. Desde entonces, se han realizado intensas labores para poder combatir los incendios.

