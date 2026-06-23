Chile en la vanguardia médica mundial: Baten récord de telecirugía a mayor distancia del mundo

El 29 de abril de 2026, un médico formado en Chile puso al país en el mapa de la medicina mundial. El doctor Jorge Bravo López, Jefe de Cirugía Robótica de Clínica Santa María y Docente de Cirugía de la Universidad de Chile, lideró la telecirugía robótica más larga jamás registrada: un Bypass Gástrico realizado a 35.000 kilómetros de distancia tecnológicos y 19.000 geográficos en línea recta, conectando en tiempo real a Gualaceo, Ecuador -donde estaba la paciente- con Harbin, China, desde donde parte de la cirugía fué remotamente operada por el equipo quirúrgico chino.

El hito supera con creces el récord anterior Guinness, una telecirugía entre Brasil y Kuwait realizada a 12.034 kilómetros tecnológicos. La operación del 29 de abril más que duplicó esa distancia, estableciendo un nuevo estándar para la cirugía robótica a distancia a nivel mundial.

Una historia chilena

Aunque nacido en Ecuador, el doctor Bravo López lleva más de 20 años radicado en Chile, país donde desarrolló toda su carrera en cirugía general, digestiva, bariátrica y robótica. Se formó en la Universidad de Chile y construyó su trayectoria en Clínica Santa María, institución pionera en esta disciplina desde hace más de 15 años. Ese recorrido, profundamente chileno, es el que lo llevó a liderar un proyecto de alcance mundial.

“Cuando empezamos las pruebas de conectividad entre Ecuador y China, la señal fallaba. Tardamos meses en resolver ese problema junto a ingenieros de dos continentes. El día de la cirugía, todo funcionó. Eso no se improvisa”, señala el doctor Bravo.

El doctor Bravo fue invitado a exponer sobre este hito en el Congreso Mundial de la Society of Robotic Surgery, que se realizará en Los Ángeles, Estados Unidos en julio, aclara

que la cirugía realizada batió el récord mundial en cualquier telecirugía, no solo bariátrica.

El equipo también contó con la participación de Magdalena Rojas, especialista clínica en cirugía robótica de Latambot-Chile, quien estuvo a cargo de la coordinación clínica y operativa del procedimiento y de su equipo de cirujanos José y David Bravo, con formación en universidades chilenas también.

Una red tecnológica sin precedentes

Para hacer posible una cirugía de esta complejidad a semejante distancia, el doctor Bravo lideró personalmente la coordinación técnica del proyecto junto a ingenieros y especialistas en telecomunicaciones de Asia, Europa y Latinoamérica. La solución fue una red híbrida multiórbita que integró fibra óptica de cableado submarino intercontinental, satélites GEO (que están orbitando en el espacio) y satélites LEO a través de tecnología Starlink, logrando una latencia menor a 150 milisegundos, que permite garantizar el éxito y la seguridad del procedimiento en tiempo real.

“Este récord no es el fin, es la demostración de que es posible. Lo que queremos construir son anillos tecnológicos latinoamericanos de Telecirugía, donde un paciente en una zona alejada tenga acceso al mismo nivel de cirugía que alguien en Santiago o São Paulo y porque no, que en grandes metrópolis, con anillos tecnológicos globales e intercontinentales”, señala el doctor.

La operación marcó además el primer bypass gástrico en el mundo realizado con Kangduo, plataforma robótica de quinta generación y la primera telecirugía satelital multiórbita de la historia. El proyecto fue bautizado como “Qhapaq Ñan”, en homenaje a los antiguos caminos del Imperio Inca, como símbolo de una nueva ruta de conexión tecnológica entre continentes.

Un sueño con propósito

Su visión apunta a construir un “anillo tecnológico latinoamericano” que permita a cirujanos expertos asistir, enseñar u operar remotamente en zonas que hoy no tienen acceso a esta medicina de alta complejidad.

Desde Chile y en conjunto con sociedades de otros países de la región, fundó y es actual presidente de COLCIR (Colaboración Latinoamericana de Cirugía Robótica) con el fin de democratizar esta tecnología en Latam y con los cuales el año pasado participó de otro hito mundial: La primera Telecirugía Multiconsola, en la que se logró conectar robots en Francia, China y Kazajistán para operar un mismo paciente en una Telecirugía colaborativa durante el Congreso mundial de robótica en Estrasburgo.

Más allá del récord, el doctor Bravo tiene un objetivo concreto: democratizar el acceso a la cirugía robótica en Latinoamérica y junto a COLCIR y como director de Robótica e Innovación del Bariatric Channel (BC), miembro del Robotic Global Surgical Society (TROGSS) y la Society of Robotic Surgery (SRS-Latam), trabaja activamente en esa dirección desde Chile.

Clínica Santa María, donde el doctor Bravo se desempeña como cirujano digestivo-bariátrico robótico, es pionera en esta disciplina en el país desde hace más de 15 años donde mantienen un programa múltiple-especialidad y con amplia experiencia se ha constituido en un centro de referencia en este campo.