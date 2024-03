Este sábado 9 de marzo comienza el Censo 2024, proceso permite recopilar información demográfica, territorial y estructural del país con el objetivo de ejecutar un adecuado desarrollo de políticas públicas.

En concreto, el proceso busca producir datos sociodemográficas, para que estos sean actualizados en los indicadores sobre el tamaño de la población, su estructura, características y distribución territorial, así como de los hogares y las viviendas existentes en el país.

La instancia de este año pretende censar a toda la población residente en Chile, ya sean ciudadanos nacionales o extranjeros, sin importar su condición migratoria en el país. En ese sentido, Ricardo Vicuña, director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), fue enfático en recalcar en Última Mirada de CNN Chile que el estudio no puede dar cuenta de la situación regular o irregular de migrantes en el país.

“Lo que busca es contabilizar todos los residentes habituales del país. Por residente habitual llamamos a una persona que haya vivido al menos seis meses durante el último año en la vivienda, y si no es así, que planee seguir viviendo hacia futuro en esa vivienda (…). Eso no hace ninguna distinción si estamos hablando de una persona nacional o extranjera, regular o irregular. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros no hacemos ningún cuestionamiento del estatus migratorio de la persona. Aún más, nosotros tenemos que explicar que por secreto estadístico, nosotros jamás vamos a poder compartir la información que obtenemos a través de la entrevista”, indicó.

¿Cuándo es el Censo 2024?

El operativo principal del Censo comienza este sábado 9 de marzo y se extenderá hasta junio de este año .

. Se llevará a cabo en todo el territorio nacional.

¿Cómo identificar a un censista?

En el Censo 2024 participarán 25 mil encuestadores, quienes estarán identificados con chaquetillas azul oscuro, gorros y mochilas con el logotipo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Censo 2024.

Estos censistas portarán una credencial con su cédula y código QR en el reverso, facilitando la verificación de su identidad a través del portal www.ine.gob.cl, www.censo2024.inechile.cl o llamando al fono Censo 1525.

¿El censista debe entrar a mi casa?

Las visitas se realizarán de lunes a domingo, desde las 09:00 hasta las 21:00 horas, y en esta ocasión, no será necesario que el entrevistador ingrese al domicilio.

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2024?

La encuesta contiene 50 preguntas distribuidas en cuatro módulos y sus datos serán computados en un celular con marcaje del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que solamente tiene funciones habilitadas para el sondeo. Estas son las consultas del Censo 2024:

Datos de la vivienda:

1. Destino del sitio o edificación (Vivienda particular, colectiva, otro, o sin edificación).

2. Tipo de vivienda particular (casa, departamento, mediagua y más).

3. Estado de ocupación de la vivienda.

4. ¿Cuál es el material de construcción predominante?

5. ¿Cuántas piezas de esta vivienda se usan exclusivamente como dormitorio?

6. El agua que usa esta vivienda proviene principalmente de (red pública, pozo, camión, aljibe, etc.).

7. ¿Cuál es el sistema de distribución del agua en esta vivienda?

8. El servicio higiénico (WC) principal de esta vivienda es o está (dentro, fuera, conectado a pozo, etc.).

9. La electricidad de esta vivienda proviene principalmente de:

10. ¿Cuál es el principal medio de eliminación de basura de esta vivienda?

11. ¿Cuántas personas residen habitualmente en esta vivienda? 11.1 De las personas que residen habitualmente en esta vivienda, ¿todas comparten los gastos para alimentación? 11.2 Entonces, contando el de usted, ¿cuántos grupos tienen gastos separados de alimentación?



Datos del hogar:

12. La vivienda que ocupa este hogar es (propia, arrendada, cedida, etc.).

13. ¿Cuál es la principal fuente de energía o combustible que utilizan para cocinar?

14. ¿Cuál es la principal fuente de energía o combustible que utilizan para calefaccionar?

15. Este hogar, ¿dispone de alguno de los siguientes equipos o servicios?

Registro de personas del hogar:

16. Dígame el nombre completo de todas las personas que conforman este hogar y que residen habitualmente en esta vivienda, estén presentes o no al momento del llenado del cuestionario.

17. Sexo.

18. Años cumplidos.

Confirmación del número de personas del hogar: ¿Hay alguna persona que no haya sido mencionada, como algún recién nacido, niña o niño, persona mayor o persona con discapacidad? Además de las personas que me mencionó, ¿hay algún integrante del hogar que resida habitualmente en esta vivienda y que esté ausente por vacaciones, trabajo, enfermedad, etc.? Entonces, del total de personas que acaba de mencionar, ¿cuántos son hombres y cuántas son mujeres?



Datos de las personas: