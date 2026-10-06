“Castigo”, “brutal” y “regresiva”: Gobernadores regionales de oposición cuestionan recortes presentados en el presupuesto 2027 

El anuncio sobre la Ley de Presupuesto para 2027 por parte del Presidente de la República, José Antonio Kast, trajo consigo cuestionamientos, pues los ajustes y contenciones del gasto público planteados por el Ejecutivo detonaron una respuesta transversal desde los gobiernos regionales (GORE), donde las autoridades locales acusaron un impacto para el desarrollo de las zonas extremas y el centro del país.

Este lunes, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, (IND) y su par de O’Higgins, Pablo Silva (PS) expresaron su descontento tras una reunión con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

En conversación con 24 Horas, Mundaca calificó los ajustes proyectados como “brutales”. Además, advirtió que “será difícil mantener algunos programas” correspondientes a cada región.

“Es la propuesta más regresiva que nos ha tocado discutir“, agregó.

En el caso particular de Valparaíso, en su región se espera un recorte de $15 mil millones en recursos, que a juicio del gobernador, no le permitirá sostener y continuar con los programas para la región.

“Castigo Político”

Por su parte, el gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva, sostuvo en Radio Agricultura que los GORE “no entendemos cuál es la lógica del castigo“.

“Yo no sé si es un castigo político o cuáles son los argumentos para que efectivamente haya una diferencia tan grande con algunos otros gobiernos regionales y con lo que ellos mismos han señalado, que iba a haber una rebaja de un 7% que no se justifica por ningún lado”, agregó.

Asimismo, se refirió a la reunión con el ministro Quiroz y la filtración sobre esta misma: “Ayer tuvimos una conversación más que franca con el ministro de Hacienda. Esperamos que se pueda revisar esta situación con respecto a O’Higgins para no desubicar a la población de esta región“.

Continuó sobre la reunión que “nos permitió analizarnos y tener esta reunión donde podemos revisar cada una de las rebajas presupuestarias. Y también fue tenso porque nosotros dijimos, y sigo insistiendo, que él no conoce de ejecución presupuestaria, qué significan estos recursos para cada una de las regiones”.

“Irónicamente digo siempre que me paré en la oficina del ministro de Hacienda, miré hacia Rancagua, Machalí o Momanque y no se ve. Por lo tanto, es imposible que desde el Ministerio de Hacienda puedan ver la realidad de cada una de las 33 comunas de la Región de O’Higgins”, concluyó.