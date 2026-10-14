Caso Puerto Coronel: Fiscalía solicita 8 años de cárcel para alcalde Boris Chamorro por presuntos delitos reiterados de cohecho

La Fiscalía Regional del Biobío presentó una acusación en contra del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, por presuntos delitos reiterados de cohecho en el marco de la investigación del caso Puerto Coronel.

De esta forma, el Ministerio Público solicitó dos penas por un total de 8 años y 2 días para el jefe comunal, debido a que se le atribuyen 21 delitos de cohecho.

Asimismo, se pidió una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 12 años, tanto para el alcalde como para el exconcejal Eduardo Araya, imputado también en el caso.

Según los antecedentes recopilados, Chamorro habría recibido pagos por $82 millones entre mayo de 2022 y noviembre de 2023, mientras que Araya habría recibido alrededor de $70 millones en el período entre julio de 2021 y noviembre de 2023.

La Fiscalía también presentó acusaciones en contra del expresidente del directorio de la empresa Puerto Coronel, Eduardo Hartwig, a quien se le imputan los delitos de soborno, administración desleal y delitos tributarios, por los que se solicita una pena de más de 38 años.

En tanto, para los otros imputados del caso se solicitan las siguientes penas:

Daniel Chamorro: pena de 28 años y 2 días de cárcel.

Javier Anwandter: pena de 18 años.

Víctor Olivares: pena de más de 14 años.

Hernán Romero: pena de más de 6 años.

Tras la presentación de las acusaciones, el Ministerio Público está a la espera de que el Juzgado de Garantía fije una fecha para la audiencia de preparación del juicio oral.