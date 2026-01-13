PC asegura que Crespo dirsparó con “alevosía” a Gatica, pese a que justicia no determinó dicho punto

Desde el partido expresaron una profunda preocupación por el fallo, advirtiendo que la resolución abre un escenario de posible impunidad para agentes del Estado.

El Partido Comunista (PC) manifestó este martes su rechazo al veredicto que absolvió al excarabinero Claudio Crespo, acusado de disparar y provocar la ceguera total de Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

A través de una declaración pública, la colectividad destacó que, pese a la absolución, el propio tribunal dio por acreditado que fue Crespo quien disparó contra Gatica.

En ese sentido, el PC afirmó que se trata de un hecho probado que, a su juicio, “no puede ser relativizado“.

“Claudio Crespo disparó con alevosía contra Gustavo, y ello ha quedado acreditado por el propio tribunal”, sostuvo el conglomerado.

Desde el partido expresaron una profunda preocupación por el fallo, advirtiendo que la resolución abre un escenario de posible impunidad para agentes del Estado.

“A partir de esta resolución surge una legítima inquietud respecto de la eventual impunidad de quienes, amparándose en un supuesto rol de control – y represión de la movilización social, puedan ser absueltos bajo criterios similares”, aseguraron.

Asimismo, el PC cuestionó la interpretación que, según señalan, realizó el tribunal respecto al contexto de la revuelta social de 2019.

Si bien recalcaron su defensa de la autonomía de los poderes del Estado, advirtieron que esta independencia no debe derivar en la imposición de lecturas políticas a través de sentencias judiciales.

“Expresamos nuestra absoluta solidaridad con Gustavo Gatica y con todas y todos quienes, tras este fallo, siendo víctimas de trauma ocular, se sientan nuevamente vulnerados por un Estado que no los protege, indicaron en la misiva.

Finalmente, el Partido Comunista afirmó que respaldará las acciones legales que defina la defensa de Gatica.