Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario nocturno en Pucón

El empresario fue reportado por Carabineros luego de no ser encontrado en su domicilio en Pucón durante dos controles policiales.

El empresario Antonio Jalaff, exsocio fundador de Grupo Patio, fue reportado por Carabineros por no cumplir la medida de arresto domiciliario nocturno que pesa en su contra.

La medida fue dictada por el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago como cautelar en la investigación del Caso Factop.

Jalaff enfrenta imputaciones por una serie de delitos económicos, entre ellos lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso.

El incumplimiento ocurre pocos días después de que el tribunal accediera a la solicitud de la defensa para modificar temporalmente su domicilio, autorizando su traslado desde Santiago a Pucón con motivo de las celebraciones de fin de año, consignó La Tercera.

Carabineros no encontró al imputado durante controles

Según un informe policial elaborado por el mayor Gerard Salazar Monsalve, comisario de la Novena Comisaría de Pucón, el imputado no fue encontrado en el domicilio autorizado durante controles realizados en dos oportunidades: la madrugada del 25 de diciembre, alrededor de las 02:20 horas, y nuevamente el 29 de diciembre, cerca de las 03:30 horas.

El documento detalla que personal policial efectuó patrullajes nocturnos en el sector de la 2ª Faja, sin lograr ubicar ni la residencia señalada ni al propio Jalaff.

No obstante, el informe consigna que el 29 de diciembre de 2025 el empresario se presentó posteriormente en la 9ª Comisaría de Carabineros de Pucón.