Vocero programático de Matthei: Jara es la “continuidad de un mal Ejecutivo” y Kast sería “un gobierno de minoría”

Carlos Maldonado compartió un duro análisis político en el que criticó a José Antonio Kast por promover “tesis extremas sin viabilidad” y aseguró que Jeannette Jara es más de lo mismo visto en la gestión actual.

En conversación con CNN Chile Radio, Carlos Maldonado, vocero programático de Evelyn Matthei y secretario general de Demócratas, delineó los ejes de la candidatura de la abanderada de Chile Vamos y lanzó duras críticas a sus rivales, José Antonio Kast y Jeannette Jara.

¿Qué dijo el vocero programático de Evelyn Matthei?

Sobre el aspirante republicano, Maldonado cuestionó la tesis de quienes ven en Kast la mejor carta de la derecha.

“Encerrarse en una posición, ver a los adversarios como enemigos y negarse a todas las reformas importantes, como ha hecho Republicanos, lo único que garantiza es un gobierno de minoría. Eso significa paralización y estancamiento”, afirmó. Agregó que “esas tesis extremas voluntaristas no tienen viabilidad política”.

En contraste, destacó la amplitud de la coalición que respalda a Matthei: “Es histórica, personas que fuimos adversarios en el pasado hoy estamos juntos. Queremos evitar que Chile vuelva a caer en los extremos. Lo que simboliza Evelyn Matthei es eficacia y unidad nacional”.

Maldonado también adelantó que la candidatura de la exalcaldesa tendrá un repunte en los próximos meses. “Creo que septiembre va a ser un mes clave en la campaña. Vamos a ver pronto un cambio de tendencia y señales políticas a favor de Evelyn Matthei”, pronosticó.

Consultado por la abanderada oficialista, fue categórico: “Jeannette Jara representa la continuidad de este gobierno. Y este gobierno ha sido un mal gobierno. Chile no quiere ni merece esa continuidad”.

En materia previsional, el exministro de Justicia defendió el acuerdo alcanzado en el Congreso y acusó a Kast de “populismo” con su propuesta del “chao préstamo”.

“Con las pensiones no se juega. Se hizo una reforma histórica, la más grande desde la pensión solidaria en 2008, y no podemos introducir incertidumbre a los pensionados”, añadió.