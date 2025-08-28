Elisa Loncon, candidata a senadora: “No hay terrorismo en La Araucanía”

La expresidenta de la Convención Constitucional habló en CNN Prime sobre su candidatura al Senado, la crítica por una contradicción que habría allí y lo que ocurre a la fecha en la macrozona sur, afirmando que si ya estuviera en el Congreso no habría respaldado instaurar estado de excepción.

Elisa Loncon habló en CNN Prime sobre su candidatura al Senado, abordando la crítica que ha surgido en su contra luego que en el primer proceso constituyente respaldara la eliminación de la Cámara Alta.

En primer lugar, la expresidenta de la Convención Constitucional afirmó no ver contradicción alguna en que su candidatura sea hacia la parte del Congreso que buscó eliminar, indicando que dicha propuesta no resultó así como todo el resto del texto que fue rechazado.

Definiéndose como una mujer progresista y enfocada siempre en el ámbito de la interculturalidad, Loncon aseguró que en su candidatura fue como independiente dentro del cupo del Partido Comunista y no por el lado del Frente Amplio ya que así terminaron decantándose las negociaciones para generar la lista parlamentaria, pero que no tenía problemas con el FA pues el único compromiso que tenían era el de poner su nombre sobre la mesa.