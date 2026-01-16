Carabineros desmiente acusaciones de abogada defensora que apuntaban a maltrato a testigo clave en caso Julia Chuñil

Desde la institución aseguraron que el procedimiento se ajustó a los protocolos y que el adulto mayor fue encontrado ya en el estado de salud que se informó posteriormente.

Carabineros desmintió este viernes las declaraciones de la abogada Karina Riquelme, defensora de los hijos de Julia Chuñil, sobre presuntos malos tratos que habría recibido un testigo clave durante un allanamiento a una vivienda en el marco de la indagatoria de la desaparición de la activista.

Carabineros desmiente acusación de la defensora: Procedimiento cuenta con grabaciones

El general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal, negó cualquier tipo de agresión durante el allanamiento y afirmó que la versión entregada por la abogada no se ajusta a los hechos.

“Eso lo descarto completamente”, señaló, precisando que el personal policial encontró al adulto mayor ya en las condiciones de salud que fueron informadas posteriormente.

La autoridad policial subrayó además que el procedimiento cuenta con respaldo audiovisual, lo que permitiría verificar el actuar de los funcionarios.

Según explicó, las cámaras corporales utilizadas durante el operativo registraron el ingreso al domicilio, material que —afirmó— podría desacreditar las acusaciones formuladas por la defensa.

La acusación

Fue luego de la audiencia de formalización realizada esta jornada que Riquelme aseguró que el presunto afectado, un adulto mayor de 90 años que se encontraba al cuidado de Julia Chuñil, habría sido agredido durante el operativo policial.

Sus dichos se conocieron luego de que se informara que el testigo fue hallado posteriormente en un delicado estado de salud, con lesiones y signos evidentes de desnutrición, lo que, a su juicio, estaría vinculado al procedimiento.

Según la abogada, el maltrato no se habría limitado al adulto mayor, sino que también habría afectado a otras personas presentes en el lugar.

“Fue arrojado al suelo junto a quienes estaban esa noche en el allanamiento”, afirmó, insistiendo en que los hechos ocurrieron pese a que no existen, hasta ahora, denuncias formales ni registros médicos que acrediten las lesiones derivadas de una agresión policial.

Riquelme sostuvo que su versión se basa en los testimonios de personas que presenciaron el operativo, entre ellas Jeannette Troncoso, hija de Julia Chuñil.

De acuerdo con su relato, Troncoso habría visto cómo el adulto mayor fue sacado del lugar donde se alojaba y lanzado al suelo, planteando además que los funcionarios policiales podrían no haber sabido que se trataba de un testigo relevante para la causa.