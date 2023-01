Esta jornada, y en el marco de la Cumbre Celac, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se refirió a la filtración del polémico audio donde se refirió en lenguaje informal al embajador de Argentina, Rafael Bielsa, por las críticas que realizó ante el rechazo del proyecto minero portuario Dominga.

En esa línea, la secretaria de Estado mencionó que las relaciones bilaterales con el país vecino “están bien” y que el episodio ya se dio por superado por ambos países.

“Las relaciones están muy bien, estamos trabajando en el gabinete binacional que se va a hacer este año, y, por lo tanto, esto simplemente yo creo que está completamente superado por las autoridades de ambos países y yo como Canciller, lo esencial de lo que ha ocurrido, mi rol es poder fortalecer y cuidar la relación bilateral, y quiero darles la certeza que esa relación bilateral está muy bien desde el inicio del Gobierno del presidente Boric. Tenemos una agenda muy fuerte con Argentina, esa agenda continúa”, dijo.

Asimismo, señaló que no tenía conocimiento de que la conversación había sido grabada. “Yo no sabía, tomé conocimiento de este asunto hoy en la mañana mientras estábamos en la reunión de Celac y en cuanto tomé conocimiento de aquello, tomé cartas en el asunto para poder determinar qué es lo que había pasado, no era mucha gente la que estaba en esa reunión y una vez que supe quién era la persona responsable, la verdad es que ella misma me presentó su renuncia, cuestión que yo acepté de manera inmediata“, agregó.

Finalmente, expresó que presentará su renuncia. “Yo no voy a presentar mi renuncia pero como todos los ministros, estamos en nuestros cargos mientras contemos con el respaldo del Presidente de La República“, zanjó.

