Esta mañana, representantes de camioneros llegaron al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para reunirse con el ministro Juan Carlos Muñoz y el ministro (s) Manuel Monsalve, con el fin de conocer la propuesta del Gobierno para finalizar el paro de los transportistas. Previo al encuentro, Fredy Martínez, presidente de Asoducam, explicó que, como gremio, “tenemos un problema con el tema de los combustibles, principalmente en los costos directos nuestros, que trataremos de llegar a un consenso”. En ese instante, el personero pidió aclarar que la solución que buscan “es para todos los chilenos. Los camioneros no están pidiendo excepciones ni cosas para ellos. Aquí lo que se logre en las bombas de combustible, en particular en lo que tiene que ver con los combustibles, no va a hacer distinción entre un ciudadano y un camionero. Esto es para todos”.