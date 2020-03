Interpelación a Plá: Vallejo afirma que leyes de género son mociones parlamentarias y que gobierno “no tiene agenda”

El día de ayer, el presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley Gabriela, iniciativa que extiende el femicidio a todos los delitos cometidos por motivos de género, sin embargo, el acto estuvo opacado por una frase del mandatario, quien señaló que “a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas”.

El incidente ocurrió un día antes de la interpelación que este martes se realizará en el Congreso en contra de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, y en conversación con CNN Chile, la diputada Camila Vallejo (PC) manifestó que “no es primera vez que al presidente le traicionan sus palabras de carácter misógino y esto ya no causa gracia”.

“Estamos en un contexto donde las mujeres han hecho un esfuerzo enorme por salir a las calles y en los distintos espacios para señalar que las responsabilidades de los abusos, violencia sexual, femicidios, no es culpa de la mujer. Eso ha sido una lucha de años y hoy estamos en un punto distinto y la sociedad entiende que hay que avanzar hacia una más justa e igualitaria”, relató.

“Lamentablemente el presidente no entiende en el contexto en el que estamos“, agregó.

La parlamentaria fue consultada sobre la acción que se desarrollará durante esta tarde en el Congreso, y específicamente sobre si existe correlación entre el discurso del gobierno y sus iniciativas en esta materia, y aseguró que “la agenda que tenemos acá en el Congreso es parlamentaria, el gobierno no tiene agenda de género”.

De este modo mencionó que la Ley Gabriela fue una moción presentada por ella junto a la diputada Karol Cariola, mientras que la ley integral de violencia de género -que aún se encuentra en tramitación- fue presentada por el gobierno anterior de Michelle Bachelet.

Además, aseguró que “ni siquiera hay recursos del Ejecutivo para prevenir la violencia hacia las mujeres”.

“Este Ministerio de la Mujer se ha convertido en un ministerio irrelevante y eso nos molesta porque las mujeres siempre hemos estado en un espacio irrelevante. No puede ser que el ministerio que tanto nos costó crear se haya traducido en un espacio irrelevante y eso es lo que hemos tenido que presenciar en este gobierno”, afirmó.

En la misma línea, señaló “para poder trabajar en serio se requiere que la ministra dé cuenta de lo que ha hecho, porque hasta el momento no se conoce el trabajo del Ejecutivo en esta materia entonces la interpelación nos sirve para eso”.

“Si no presentamos una interpelación, no tenemos a la ministra acá, con la obligación de venir y dar cuenta, no tenemos forma de avanzar con el gobierno porque no se ve un trabajo. Nosotros podemos presentar proyectos de ley, que son un avance, pero son insuficientes si no van asociados a recursos económicos. Y el único que puedo poner recursos es el gobierno”, cerró.