Este domingo comienza nueva reducción de jornada por Ley 40 Horas: ¿Cómo funciona y cuándo es la próxima rebaja?

La medida reducirá la jornada semanal de 44 a 42 horas y forma parte de la implementación gradual de la Ley 40 Horas.

Este domingo 26 de abril comenzará a regir una nueva reducción de la jornada laboral, en el marco de la implementación gradual de la Ley de 40 Horas, que en esta etapa rebajará el límite semanal desde 44 a 42 horas.

La entrada en vigencia de esta nueva etapa forma parte de un proceso gradual que busca alcanzar las 40 horas semanales, manteniendo las remuneraciones y adaptando el sistema laboral.

¿Cómo se aplica la reducción?

La disminución de las 2 horas semanales debe acordarse entre ambas partes, permitiendo distribuirlas según la realidad de cada jornada laboral.

En caso de no existir acuerdo, la ley fija un mecanismo automático de aplicación:

Si trabajas 5 días a la semana:

Se reduce 1 hora al final de la jornada en dos días distintos.

Si trabajas 6 días a la semana:

Se reducen 50 minutos al final de la jornada en dos días.

Se reducen 20 minutos en un tercer día.

En estos casos, es el empleador quien define los días específicos en que se aplicará la reducción.

¿Cuándo se reducirá nuevamente la jornada laboral?