“A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas”, fue la frase del presidente Sebastián Piñera que encendió la polémica este lunes.

El mandatario tuvo que salir a aclarar sus declaraciones a través de redes sociales: “Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad. Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo“.

Las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad.Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerancia 0 con todo abuso o violencia contra mujeres — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) March 2, 2020

Mientras que desde la oposición varios condenaron los dichos del jefe de Estado en la promulgación de la Ley Gabriela, desde la UDI valoraron el fondo de sus dichos.

En entrevista con Marca Registrada de CNN Chile, la diputada de la UDI María José Hoffmann sostuvo que “el presidente tiene razón”, en el sentido que “hemos recibido tantos testimonios de mujeres que muchas veces por distintas situaciones, por razones a veces económicas o por los niños, aceptan este tipo de situaciones“.

“A veces familiares o amigos van a denunciarlos y ellas mismas dicen ‘no, si yo me arreglo’, o incluso porque muchas de ellas siguen enamoradas“, argumentó la parlamentaria.

Hoffmann valoró la aclaración del presidente “y que haya hecho referencia a eso, a que las mujeres, muchas de ellas no están empoderadas económicamente o hay un cierto sometimiento por parte de la pareja que hace que muchas veces acepten este tipo de situaciones”.

“Quizás fue poco feliz la forma o no se entendió dentro de un contexto de explicación, pero creo que las mujeres sientan que tienen que levantar la voz es muy importante para poder enfrentar y quizás evitar muchos femicidios de aquí en adelante”, agregó.

Finalmente, sobre la normativa en sí, explicó que “en un principio, y quiero ser súper sincera, obviamente que cuando aplicas una pena mayor para el asesinato contra una mujer, de alguna forma estás haciendo una discriminación con respecto a que el valor de la vida de una mujer es mayor que el valor de la vida de un hombre. Entonces, esto tuvo un largo debate y entendimos que esta era una buena herramienta para generar esa visibilidad de cómo enfrentar y cómo aumentar la sanción a aquellos que agreden a una mujer“.