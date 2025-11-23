Cadem: Kast tendría ventaja de 16 puntos sobre Jara, alcanzando el 58% de las preferencias de cara a la segunda vuelta

Según el sondeo, Kast lidera en atributos relacionados con seguridad, economía y gobernanza, mientras que Jara destaca en cercanía, carisma y tolerancia para los electores encuestados.

La contienda presidencial entra en una fase decisiva y la última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de noviembre, reveló que José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, inicia la segunda vuelta con una ventaja considerable sobre su contendora, la aspirante oficialista, Jeannette Jara.

Según el sondeo, Kast alcanza un 58% de intención de voto, mientras que Jara obtiene 42%, una diferencia de 16 puntos que marca el punto de partida del balotaje.

La distribución del respaldo del electorado de Parisi, Matthei y Kaiser

La encuesta también revela cómo se redistribuyen las preferencias entre votantes de candidatos que quedaron desplazados por Jara y Kast en primera vuelta.

Entre quienes apoyaron a Franco Parisi, un 34% migraría hacia Kast, 22% hacia Jara y el resto —un 44%— se mantiene indeciso o inclinado al voto nulo o blanco. En el caso de los votantes de Johannes Kaiser, la tendencia es casi absoluta: 92% respalda a Kast.

En tanto, quienes apoyaron a Evelyn Matthei se dividen entre un 60% para Kast y 21% para Jara.

En términos de expectativas, la percepción ciudadana es aún más clara: 62% cree que Kast será el próximo Presidente y solo 28% piensa que Jara llegará a La Moneda.

Valoración de Kast en aspecto de gobernanza

Consultados por los atributos más valorados para ejercer la presidencia, los encuestados priorizaron la capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico (34%), seguida de la habilidad para impulsar cambios sociales (32%) y el potencial para reactivar la economía y el empleo (31%).

En esta línea, Kast concentra la percepción de liderazgo en temas clave: se le considera capaz de enfrentar la delincuencia (53%), resolver problemas de inmigración (53%), liderar con autoridad (52%), generar crecimiento y empleo (51%) y gestionar crisis (46%).

Jara, por su parte, destaca en atributos personales como cercanía (40%), tolerancia frente a la diversidad (44%), carisma (40%) y simpatía (42%).