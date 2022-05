Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, la aprobación al presidente Gabriel Boric mejoró por primera vez desde que asumió, alcanzando un 38%. En tanto, la desaprobación se mantuvo en 53%.

Por otra parte, la confianza en la Convención Constitucional (CC) llegó a un 40%, su punto más bajo desde su proceso de instalación. Esto se contrapone al 58% de los encuestados que desconfía del órgano redactor.

Respecto al plebiscito de salida de la nueva Constitución, un 48% de los encuestados señaló que rechazará, el 35% aprobará y el 17% se declaró indeciso. El Rechazo se mantiene por sexta semana consecutiva por sobre el Apruebo.

Las principales razones para rechazar en septiembre son la desconfianza hacia los convencionales (55%) y el desacuerdo general con las propuestas (40%), mientras que las razones más importantes para aprobar el texto son garantizar derechos sociales (58%) y tener una Constitución nacida en democracia (47%).

Si en el plebiscito de salida hubiese tres alternativas, un 41% de los encuestados señaló que votaría por una tercera vía que proponga una nueva Constitución, 25% votaría Apruebo y 27% rechazaría.

Sin embargo, no hay acuerdo respecto a un eventual escenario post rechazo, ya que un 29% de los consultados prefiere una comisión de expertos y ex presidentes para mejorar el texto, un 24% optaría por llamar a una nueva elección de convencionales, un 22% apoya la idea de que el Congreso proponga una Constitución y se plebiscite y un 19% seguiría con la actual.

Delincuencia

El sondeo también reveló que un 86% de los consultados cree que la delincuencia ha aumentado durante el último año, mientras un 13% piensa que está igual y el 1% considera que ha disminuido.

Las personas creen que el aumento de la delincuencia este 2022 se debería a que los tribunales de justicia y la fiscalía no funcionan (25%), a un aumento de la inmigración (18%), a que Carabineros no tiene las atribuciones necesarias (16%) y a que ya no se respeta a Carabineros como antes (13%).

Revisa acá todos los resultados de Cadem: