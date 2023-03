El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entregó detalles acerca de la fiscalización que se ha realizado en los buses del sistema Red, y en lo que va en este 2023 han cursado 5.838 infracciones.

En el marco de los planes Calles Protegidas y Antievasión, se ha llevado a cabo en más de 70 puntos en 26 comunas de la Región Metropolitana, la supervisión del pago del transporte.

“Evadir el pago es inaceptable y llevamos varios meses -junto con Carabineros- esforzándonos para controlar y bajar de los buses a los que no pagan. Este es un trabajo silencioso que se hace en todo el Gran Santiago. Acá no hay espacio para los que no cumplen con las normas”, afirmó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Del mismo modo, añadió que cuentan con mayor dotación de Carabineros, lo que ha permitido extender las fiscalizaciones en horario vespertino.

“En este 2023 llevamos más de 70 mil pasajeros controlados y cerca de 6 mil personas no habían pagado la tarifa. Eso no podemos tolerarlo y desde noviembre nos venimos haciendo cargo con nuestros planes Antievasión y Calles Protegidas”, detalló.

“Ya tenemos pasajeros detenidos por órdenes pendiente con la justicia, o sorprendidos que mantienen elementos que hacen presumir que van a delinquir. Así que, si bien es un trabajo que está enfocado en la evasión, también hacemos nuestra tarea de seguridad pública, para que el transporte público funcione de la mejor manera posible”, agregó el prefecto de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, coronel Emilio Teixidor.

En el marco del Plan #CallesProtegidas ya hemos realizado más de 70 mil fiscalizaciones en 2023. Para este año, nuestra meta es duplicar los controles realizados el año anterior. pic.twitter.com/F7GrGtqQGr — Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) March 20, 2023

El 2022 cerró con más 8 mil infracciones

Durante el año pasado se realizaron 128.448 controles, acompañado de 8.944 infracciones. Y entre los desafíos que destacó el ministro Muñoz es duplicar las fiscalizaciones para este año, junto al apoyo de Carabineros.