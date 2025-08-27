Briones asegura que propuesta “Chao préstamo” de Kast traería inestabilidad al sistema de pensiones: “No se entiende el gustito”

En conversación con CNN Chile Radio, el exministro de Hacienda advirtió por la fórmula presentada por el abanderado republicano que apunta a eliminar el autopréstamo usado para mejorar las actuales pensiones.

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a las propuestas de los candidatos presidenciales, a pocos meses de la elección de noviembre.

En este contexto, el exminitro durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, abordó la propuesta de José Antonio Kast (Republicanos) de eliminar el autopréstamo previsional para aumentar las actuales pensiones, y reemplazarlo por un mecanismo de inversión en el mercado.

En diálogo con CNN Chile Radio, Briones fue consultado sobre si la eliminación del préstamo implica generar inestabilidad en el sistema previsional.

Ante esto, replicó que “si ellos abrieran esa discusión el día de mañana, obviamente que se mete inestabilidad. Porque se abre una discusión que creíamos cerrada“.

“Además, el mecanismo propuesto -como dijo Salvador Valdés, uno de los expertos mundiales en pensiones que de bolchevique no tiene nada- apunta a ir al Congreso todos los años a pedir autorización de deuda“, añadió

Finalmente, replicó que “en el Congreso todos sabemos cómo se entra en esta materia pero no como se sale. Porque a usted le suben la cuenta. Eso es riesgo. Entonces no se comprende este gustito por todos los costos que tiene y la inestabilidad que podría generar“.