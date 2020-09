En mayo del presente año, en medio de la pandemia del COVID-19, el guitarrista de Queen, Brian May, sufrió un ataque cardíaco. Tenía tres arterias bloqueadas y aseguró que estuvo “muy cerca de la muerte”.

En dicha ocasión, el músico comentó a través de su cuenta de Instagram la “saga” de complicaciones que le habían sucedido en mayo, comenzando por la lesión en sus nalgas y su ataque al corazón.

Según May, soportó alrededor de 40 minutos de dolor y opresión en el pecho. Los médicos colocaron tres stents, unos tubos cortos de malla de alambre que actúan como un andamio para ayudar a mantener abierta una arteria.

Lee también: Camila Mendes y K.J. Apa revelan la medida COVID-19 que tienen que tomar para filmar un beso en “Riverdale”

Cuatro meses después, Brian May aseguró en conversación con The London Times que su recuperación ha sido complicada.

“La medicación trajo complicaciones. Una de ellas fue una explosión en mi estómago que casi me mata”, afirmó el guitarrista de 73 años.

Aún así, ratificó que sigue al pie de la letra las indicaciones de sus médicos para prevenir nuevos ataques. “El infarto fue una advertencia, pero no bebo, no fumo, no tengo el colesterol alto y hacía ejercicio”, sostuvo.

Finalmente, declaró que “ahora tengo un corazón que funciona mejor que antes”.

Lee también: Hermano de Camiroaga calificó de “falta de respeto” el uso de la imagen de Felipe en franja electoral