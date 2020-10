El diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) cuestionó a quienes no han condenado las quema de la iglesia San Francisco de Borja y de la parroquia de La Asunción durante el domingo, día en que se conmemoraba el 18-O.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario expresó que “quienes celebran quema de edificios no son partidarios del Apruebo”, la opción que en el plebiscito del 25 de octubre permitirá avanzar hacia un proceso para redactar una nueva Constitución, en caso de que esta alternativa se imponga al Rechazo.

En la misma línea continuó diciendo que “no les importa el plebiscito y seguramente no irán a votar”.

“Quienes callan ante violaciones de Derechos Humanos como casos de Gustavo, Fabiola, Anthony o Aníbal no les importan los DD.HH. y probablemente votarán Rechazo“, concluyó.

