“Me siento obligado moralmente”: Presidente Boric reitera exigencia de transparencia tras autoproclamación de Maduro

El mandatario insistió en que los resultados de las elecciones en Venezuela sean transparentados a la comunidad del país caribeño e internacional. “Salir a hacer felicitaciones es hoy día apresurado”, afirmó.

El presidente Gabriel Boric reiteró su exigencia de transparencia en los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela tras la autoproclamación de Nicolás Maduro.

Durante la madrugada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por chavistas- declaró al líder del régimen como ganador en los comicios de ayer. Desde el Gobierno de Chile manifestaron que no reconocerán el triunfo hasta tener la veracidad de los votos.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”, dijo el presidente Boric, lo cual le fue contestado por el canciller del régimen venezolano, Yvan Gil: “¡Ocúpese de sus problemas!”.

Quizás su incompetencia es la causa de desconocer que los hijos de Bolívar y de Chávez no necesitamos su devaluado reconocimiento, aquí si derrotamos el fascismo con votos y con apoyo popular, y además somos libres de tutelajes, cosa que lastimosamente su gobierno no puede decir… https://t.co/YeyBaqOHLo — Yvan Gil (@yvangil) July 29, 2024

“Me siento obligado moralmente”

En medio de su gira por Emiratos Árabes, el presidente Boric se refirió nuevamente a los comicios en Venezuela, especialmente tras los cuestionamientos a los resultados adelantados por el CNE y la autoproclamación de Maduro. “Yo he manifestado, y lo he conversado también con el canciller y con diferentes personas en América Latina y en el mundo, que las elecciones, y elecciones que generan tanta expectación como esta, tienen que ser absolutamente transparentes y verificables. Lo señalaba ayer públicamente, tienen que ser verificadas por veedores internacionales no dependientes ni partidarios del Gobierno”, sostuvo.

En ese sentido, el mandatario indicó que hasta el momento todavía no se entregan todas las actas que podrían verificar la elección, por lo que, “mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral“, afirmó.

“Sobre medidas a tomar, primero esperemos a ver qué es lo que finalmente sucede. Yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para que acá haya transparencia, verificación, y en esto lo conversaba o lo veía con el presidente Arévalo, hace poquito el presidente de Guatemala, que estuvimos hace poco en su inauguración. Cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio producto de la difícil situación de los últimos años en Venezuela, yo por lo menos, independiente de las posiciones políticas, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección, y, por lo tanto, creo que salir a hacer felicitaciones es hoy día apresurado”, añadió.

De este modo, el jefe de Estado reiteró enfáticamente que mientras no se entreguen las actas y no haya una completa transparencia del proceso, “nosotros por lo menos nos abstenemos de reconocer“.