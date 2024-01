“No es una medida posmoderna”. De esta forma respondió el presidente Gabriel Boric a las críticas que ha recibido tras reafirmar su compromiso de construir caletas pesqueras con perspectiva de género.

¿Qué pasó?

En medio de su gira por el archipiélago de Chiloé, en la Región de Los Lagos, el mandatario volvió a referirse a la medida que había anunciado en 2023: construir 12 caletas pesqueras en Chile con perspectiva de género. Sus declaraciones han causado molestia en algunos sectores de la opinión pública.

Al respecto, el jefe de Estado dijo ayer que “veía a algunos periodistas que se burlaban socarronamente de las iniciativas que se han estado impulsando para incorporar a las mujeres vinculadas al mundo de la pesca, a propósito de las caletas, y hacían sorna de eso sacando un extracto de un discurso de 40 minutos.

“Sacaban dos minutos y descontextualizaban para decir que no estábamos preocupados de otras cosas (…). Yo les pediría un poco más de seriedad, que piensen cuando hacen esas burlas“, continuó.

Pero en el mundo político también surgieron críticas, sobre todo en la oposición, desde donde lo acusaron de tener “desconexión” con la ciudadanía e imponer su ideología.

“No son caletas con identidad de género”

Pero el presidente Boric volvió a referirse a la polémica este miércoles en entrevista con Radio Chiloé, siendo enfático en aclarar que “estas no son caletas con identidad de género. No es una medida posmoderna, sino que es pensar en las necesidades de las mujeres trabajadoras y cómo va a mejorar la dignidad de su trabajo a partir de construir pensando en ellas y no solamente desde una perspectiva de como se ha hecho siempre, que es poniendo a los hombres por delante”.

En ese sentido, indicó que esto implica tener, “desde lugares de cuidado, hacerse cargo de trabajos conexos a la perca que están muy invisibilizaos. Las recolectoras de algas, las personas que hacen las redes. Hay muchas mujeres que cumplen labores que son fundamentales para la cadena de la pesca y que sencillamente no se ven”.

El mandatario además sostuvo que, como Ejecutivo, no quieren solo visibilizar el rol de las mujeres en el rubro, “sino también darles condiciones de trabajo digno”.

“De eso se trata y eso es lo que, claro, desde un estudio de televisión en Santiago puede que no se entienda, pero yo estoy tranquilo, y por eso las mujeres de mar estaban tan contentas en Queilen ayer con estos anuncios, de tener esa perspectiva en las caletas pesqueras, porque saben que les va a mejorar la calidad de vida”, sentenció.