Tras la reunión que sostuvo el jueves por la noche con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el presidente Gabriel Boric afirmó que en la cita analizaron el actual escenario de Chile y además cantaron Pablo Milanés.

“Tuvimos una conversación de análisis de la situación política del país, de los desafíos que estamos enfrentando, también conversamos algo del escenario internacional, cantamos Pablo Milanés -nos gusta mucho la música-, y por cierto que el escenario político y del plebiscito fue parte de los temas de conversación”, comentó el jefe de Estado.

El chiste sobre Pablo Milanés hace alusión a la frase que eligió la ex mandataria para reafirmar su postura a favor del Apruebo en el plebiscito de salida. “No es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé”, dijo el miércoles citando al cantautor cubano.

Lee también: Contraloría responde a dichos de Kast por parentesco de Mirosevic con director jurídico: “Ha sido parte años antes”

El presidente también destacó que “la presidenta es una pionera en muchos sentidos en Chile, y en las actuales responsabilidades que tengo me sirve muchísimo escucharla y aprender de ella”.

Sin embargo, no quiso adelantar cuál fue la postura de la ex mandataria respecto a una eventual participación en la campaña previa al plebiscito. “Sería una falta de respeto que yo hablara a su nombre, así que me imagino que ella, en su momento, dará a conocer las decisiones que tome“, respondió el jefe de Estado.