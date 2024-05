“Pareciera que va directo al infierno”: Primer retrato oficial del rey Carlos III genera controversia

(CNN) — El Palacio de Buckingham reveló el primer retrato oficial del rey Carlos III desde su coronación, y está provocando divisiones por sus escabrosas pinceladas rojas.

La pintura, de 25 por 19 metros, es obra del artista británico Jonathan Yeo, quien ha pintado personajes de alto perfil a lo largo de su carrera, incluidos el exPrimer Ministro británico Tony Blair, la actriz Nicole Kidman y la activista por la educación Malala Yousafzai.

Yeo, que comenzó el proyecto cuando Carlos aún era Príncipe de Gales, retrata al monarca vistiendo el uniforme de los Guardias Galeses, espada en mano, contra un fondo rojo ardiente que parece casi tragarlo por completo, mientras una mariposa está a punto de posarse en su hombro.

“Al igual que la mariposa que pinté flotando sobre su hombro, este retrato fue evolucionando a medida que se ha transformado el rol (del rey Carlos III) en nuestra vida pública”, dijo Yeo en un comunicado publicado por el Palacio de Buckingham.

“Hago lo mejor que puedo para capturar las experiencias de vida grabadas en el rostro de cada modelo. En este caso, mi objetivo también era hacer referencia a las tradiciones del retrato real, pero de una manera que refleje una monarquía del siglo XXI y, sobre todo, comunicar su profunda humanidad”.

Yeo tuvo cuatro sesiones con el rey y también trabajó a partir de dibujos y fotografías, según el palacio.

La obra fue encargada para celebrar el 50 aniversario de la membresía de Carlos en The Drapers’ Company, que financia iniciativas educativas entre otros esfuerzos filantrópicos, y se exhibirá al público del 16 de mayo al 14 de junio en la Philip Mould Gallery en Londres. Luego colgará en Drapers’ Hall a partir de finales de agosto junto a otros retratos reales.

Se dice que el rey y la reina están contentos con el retrato: Yeo le dijo a la BBC que Camilla dijo: “Sí, lo capturaste”, después de ver el resultado, mientras que el monarca estaba “levemente sorprendido por el color fuerte, pero por lo demás, parecía estar sonriendo con aprobación”.

Las reacciones en redes sociales tampoco faltaron.

Bajo una publicación del retrato en la cuenta de Instagram de la familia real, un usuario escribió: “con el uniforme y ese color parece (la) representación visual de la masacre causada por los colonizadores”, otro dijo: “Me hubiera encantado si hubiera sido de cualquier otro color que no fuera rojo. Realmente capturó la esencia de él en el rostro, pero la dureza del rojo no coincide con la suavidad de su expresión”.

Un tercer comentario leía: “Pareciera que va directo al infierno”.

El historiador de arte Richard Morris también expresó su opinión al respecto en X: “Realmente me gusta el retrato… antes de la fotografía, para que un gran pintor capturara tu apariencia real aceptabas la revelación de tus defectos y tu mortalidad. Es lo que Yeo captura aquí”.

Aunque el celebrado artista trabaja principalmente en óleos, ha incursionado en otro medio: el collage. En 2007, después de que fracasara un encargo para pintar a George W. Bush, decidió hacer un “homenaje irónico”, según su sitio web, mediante el collage de recortes de revistas pornográficas hardcore para crear un retrato del entonces presidente de Estados Unidos, en una sátira sobre “la supuesta superioridad moral de la extrema derecha en la política estadounidense”.

I really like the portrait of King Charles by Jonathan Yeo – the go-to artist for slightly edgy but convincingly recognisable contemporary portraits; before photography, to have a great painter capture your real appearance you accepted the revelation of your flaws and your… pic.twitter.com/uvKRfb0646

— Richard Morris (@ahistoryinart) May 14, 2024