La comida brasileña que destronó al pastel de choclo como el mejor guiso del mundo en ranking de Taste Atlas

Chile sufrió una derrota culinaria.

La audiencia de mayo de la reconocida guía gastronómica internacional Taste Atlas, que el año pasado eligió al pastel de choclo como el mejor guiso en el mundo, concluyó esta vez que hay un nuevo rey entre este tipo de preparaciones: el escondidinho brasileño.

El ranking de los 50 mejores guisos del mundo reúne miles de clasificaciones a lo largo del mundo para determinar cuáles preparaciones son las mejores en sus respectivas categorías.

En 2023, el pastel de choclo se alzó por sobre todos los guisos con un puntaje de 4,7, apenas una décima más que el mismo escondidinho.

Este año, los brasileños tuvieron su revancha. Armados de su querido escondidinho lograron amasar un puntaje promedio de 4,5. El plato chileno quedó relegado al segundo puesto por centésimas.

De acuerdo a Taste Atlas, el escondidinho es un guiso tradicional brasileño que se puede preparar con una variedad de ingredientes: carne de res, pollo, pescado, cerdo o camarones.

El original se llama escondidinho de carne seca y se elabora con una combinación de carne y puré de papas.

La carne seca se cocina con tomates, cebollas, ajo y diversas especias. Se coloca en una fuente para horno y luego se cubre con puré de papas y, a menudo, con queso rallado.

La combinación se hornea en el horno hasta que se dore por encima. El nombre del plato significa pequeño escondido, en referencia a la carne escondida debajo de una capa de puré de papas.

Taste Atlas describió al pastel de choclo como una comida casera favorita de chile, de textura suave y cremosa, que también es popular en Perú, Argentina y Bolivia, y que está compuesto por “carne molida de vacuno, pollo, aceitunas negras, cebolla, huevos duros y una masa de harina de maíz llamada choclo”.

“El maíz juega un papel clave en el plato y, como era de esperar, fue adorado por los antiguos incas, cuyo dios más importante era el Dios del maíz. El maíz era tan importante para los incas que su jefe, que se creía descendiente de los dioses, plantaba las primeras semillas de maíz cada año”, relató el medio.

Otro aspecto que se destaca es que, según los antropólogos, el plato “probablemente tiene su origen en los conquistadores españoles que contrataron cocineros tribales para que les prepararan una comida como recuerdo de su hogar. Los cocineros implementaron la masa de maíz en un platillo similar a las empanadas, y así nació el pastel de choclo”.

“Hoy en día, a veces se incorporan pasas grandes al pastel, mientras que el pastel mismo se espolvorea con azúcar antes de hornearlo, asegurando que se desarrolle una corteza caramelizada en la parte superior. Solo queda disfrutarlo mientras está caliente y consumir un delicioso trozo de historia culinaria”.

En el ranking también estuvo ambos años el pastel de jaiba.

La preparación nacional ocupó inicialmente el 12° lugar entre los mejores guisos del mundo, con una puntuación de 4,3. Esta vez descendió importantes siete puestos y se ubicó en el lugar 19°, con 4,1 puntos.

La guía describe al pastel de jaiba como una preparación “de cangrejo chileno proveniente de Santiago, donde se puede encontrar en la mayoría de los restaurantes. El plato se prepara con carne de cangrejo, pan sin corteza, ajo, cebolla, leche, chiles, vino blanco, mantequilla, caldo de pescado, crema y especias como comino, orégano y pimentón en polvo”.

“La combinación se hornea tradicionalmente en ollas de barro (pomaires), y cuando está lista, generalmente se cubre con queso rallado y se sirve con pan y una copa de vino blanco de cuerpo medio“.

Find out more about the 50 best-rated casseroles: https://t.co/w9HEGkmBzG pic.twitter.com/g7niGCHQei

— TasteAtlas (@TasteAtlas) May 24, 2023