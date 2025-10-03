“Bien cuidado y luce precioso”: Revelan el estado del olivo que Gabriel Boric regaló al fallecido José “Pepe” Mujica en Uruguay

Durante la reunión, conversaron sobre la democracia en la región y la importancia de incentivar la participación de las y los jóvenes, junto con la necesidad de seguir fortaleciendo el multilateralismo.

En el marco de una visita protocolar a Uruguay, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, se reunió con Lucía Topolansky, viuda de José “Pepe” Mujica.

La autoridad chilena viajó al país “oriental” para participar en las actividades del Día del Futuro. En ese marco, se reunió con Topolansky.

Durante la reunión, conversaron sobre la democracia en la región y la importancia de incentivar la participación de las y los jóvenes, junto con la necesidad de seguir fortaleciendo el multilateralismo.

Topolansky recordó con afecto la visita del Presidente Gabriel Boric en febrero pasado, ocasión en la que el Mandatario chileno y el expresidente Mujica plantaron un olivo en la chacra del exmandatario uruguayo.

Respecto de este árbol, Topolansky pidió a la subsecretaria transmitirle al Presidente Boric que el olivo que le obsequió está siendo bien cuidado y luce precioso.