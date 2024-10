“Lo echamos de menos”: Bellolio recuerda a Piñera durante festejo por triunfo en Providencia

El exministro obtuvo la mayoría de las preferencias en Providencia, tomando así el legado de Evelyn Matthei. En su discurso de celebración, junto con agradecerle a su familia, recordó al fallecido expresidente. “Queremos honrar su palabra en que hay que hacer un muy buen trabajo siempre”, expresó.

“Lo echamos de menos”. De esta forma un emocionado Jaime Bellolio recordó al fallecido expresidente Sebastián Piñera durante su festejo por el triunfo en las elecciones de este fin de semana.

Según resultados preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exministro obtuvo la mayoría de las preferencias de voto de la ciudadanía, tomando así el legal de Evelyn Matthei, quien decidió no competir en estos comicios ante una eventual candidatura presidencial para el próximo año.

¿Qué dijo Bellolio?

Tras la publicación de gran parte de los resultados, Bellolio, en compañía de timoneles de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Chile Vamos e incluso Matthei, recordó al exmandatario.

El momento ocurrió cuando el exministro agradeció a quienes lo apoyaron en su proyecto político. “Estoy feliz y quiero agradecerle especialmente a Teresita, mi señora. Quiero agradecerle a Jaime, a Raimundo, a Vicente y León (…), porque me han acompañado en absolutamente todas. Habría sido completamente imposible estos seis meses de campaña si no hubiese sido por el apoyo de ellos, y no solo en esta, sino que también en las anteriores elecciones, en los anteriores desafíos que me tocó enfrentar, tanto como diputado y después también como ministro”, sostuvo.

Y bajo ese último punto, expresó: “Quiero terminar recordando al presidente Piñera, a quien, por supuesto, en estas elecciones, y lo comentábamos con varios quienes estábamos acá, lo echamos de menos, porque en estas situaciones era cuando veíamos juntos los resultados”.

En ese sentido, Bellolio confesó que, como equipo, “lo echamos de menos”, ante lo cual, “queremos honrar su palabra en que hay que hacer un muy buen trabajo siempre, porque no hay tiempo que perder”.

“Todos los recursos tienen que ser bien utilizados para los vecinos y las vecinas. Tiene que haber un trabajo de excelencia y, sobre todo, que sea mirando con convicción el futuro con esperanza. Y termino diciéndoles que bienvenido hasta Providencia con una vida buena y esperamos que vengan tiempos mejores”, sentenció.