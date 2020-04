VIDEO RELACIONADO: Piden más ventiladores mecánicos para la región de La Araucanía

Este viernes el presidente Sebastián Piñera visitó Plaza Italia y decidió bajarse de su automóvil para saludar a un grupo de carabineros y tomarse una foto bajo el monumento del general Manuel Baquedano.

El mandatario fue transversalmente criticado por su acción, pues ese sector se encuentra en cuarentena obligatoria debido al coronavirus.

Desde Alejandro Guillier hasta José Antonio Kast, ambos ex candidatos presidenciales, parlamentarios y dirigentes sociales reprocharon lo acontecido la tarde del viernes.

Sin embargo, también hay quienes lo defienden. El diputado Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, dice que aquella plaza le pertenece a todos los chilenos y que sería antidemocrático cuestionarlo.

Piñera visita Plaza Italia

“Respecto de la polémica por el paso rápido que hizo el presidente Piñera por la Plaza Baquedano, yo puedo entender el debate desde el punto de vista sanitario. Pese a que el presidente tiene salvoconductos y está con carabineros, es un debate legítimo”, afirmó Desbordes.

Luego, añadió: “Lo que no me parece aceptable es que se pretenda que haya algunos chilenos que puedan estar en esa plaza y otros no. La plaza de es de todos nosotros. No le pertenece a un grupo político, ni a un equipo de fútbol, no le pertenece a nadie. Nadie tiene el derecho de decidir quién entra o quién sale de esa plaza. Eso es antidemocrático y completamente inaceptable”.

Piñera se disculpó

A través de Twitter, tras la avalancha de críticas la jornada de ayer, el mandatario publicó su reflexión respecto a lo ocurrido. Dijo que todo se trató de una fotografía luego de pasar a saludar los funcionarios policiales y militares que estaban dirigiendo el tránsito en el sector.

“Lamento si esta acción pudo malinterpretarse”, planteó.