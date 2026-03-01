País balacera

Balacera en Pudahuel deja un fallecido: Se trataría de un enfrentamiento entre barristas de Colo Colo y la U

Por CNN Chile

01.03.2026 / 19:39

El hecho ocurrió en la intersección de General Bonilla con El Salitre, en la comuna de Pudahuel.

Un enfrentamiento entre barristas de Colo Colo y la Universidad de Chile, en el contexto de la realización del Súper Clásico del fútbol chileno, dejó como saldo un fallecido y una persona herida.

De acuerdo a información preliminar entregada por carabineros, el hecho se registró en la intersección de General Bonilla con El Salitre, en la comuna de Pudahuel, lugar donde hinchas de la U habrían efectuado disparos contra seguidores de Colo Colo que se desplazaban en caravana hacia el partido.

A raíz de los disparos, un persona resultó gravemente herida,  siendo trasladada hasta urgencia de la Clínica Bicentenario, donde se confirmó su fallecimiento.

En tanto, un segundo lesionado se encuentra internado en el Hospital Félix Bulnes.

Carabineros confirmó la detención de dos personas por el hecho, quienes fueron derivados hasta la 26° Comisaría de Pudahuel.

