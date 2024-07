¡Báilame ese trompo en la uña!: Leyenda de la WWE confirma arribo de chilena Vaquer a NXT

Buenas noticias para los chilenos amantes de la lucha libre. Ya que en las últimas horas se confirmó que una luchadora profesional chilena llega a la empresa más grande del área, la WWE.

Así fue confirmado por uno de los luchadores más grandes de la industria y leyenda viviente del wrestling, Shawn Michaels.

“Bienvenida a la familia de la WWE, Stephanie Vaquer. Nos vemos en Orlando”, indicó el hombre detrás del poderoso codazo biónico.

Vaquer, oriunda de Chile, hace algunas horas había destrabado su salida desde la CMLL y NJPW con un sentido mensaje.

“En este momento dejo de pertenecer a las filas de CMLL y NJPW Aclarar, ME VOY POR LA PUERTA GRANDE, agradecida por siempre con el CONSEJO MUNDIAL DE LUCHA LIBRE Y NEW JAPAN PRO WRESTLING, y en los mejores términos”, indicó.

¡Báilame ese trompo en la uña!

Welcome to the WWE Family, @Steph_Vaquer. See you in Orlando! pic.twitter.com/cV9fBY1cSw

— Shawn Michaels (@ShawnMichaels) July 10, 2024