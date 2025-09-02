Avanza en el Congreso proyecto busca endurecer sanciones contra evasores del transporte público

La iniciativa fue enviada a segundo trámite constitucional tras ser respaldada en la Sala de la Cámara Baja.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto que busca fortalecer sanciones a evasores del transporte público.

La iniciativa, que fue enviada a segundo trámite constitucional, establece nuevas herramientas para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones. Además, es parte del Plan Antievasión del Gobierno, el cual se sustenta en cinco pilares:

Alternativas de pago al pasajero

Nuevo procedimiento administrativo de cobro de multa

Fortalecimiento de los efectos del Registro de Pasajeros Infractores

Seguridad

Mayor eficiencia del control

El proyecto es conocido como “Paga tu pasaje”, y una de sus innovaciones es que “lo constituye la nueva tarifa recargada”.

“Implicará para el evasor pagar un monto mayor al habitual al momento de ser controlado y constatarse estar en falta. Esto le permitirá permanecer en el bus y evitar caer en el Registro de Evasores”, explicaron desde la Cámara.

El futuro cargo será definido en conjunto entre los ministerios de Transportes y de Hacienda.

“Según aseguró el Gobierno, no será inferior a 20 veces la tarifa normal. Además, para evitar abusos, se definirá vía reglamento una cantidad máxima a la que se podrá acceder a esta tarifa recargada. Los montos recaudados ingresarán al sistema de transporte público, donde este exista”.

También se considerará que quien entre por las puertas traseras sin autorización, se presumirá que no pagó la tarifa y será sancionado.

Adicionalmente, de comprobarse el uso indebido de un instrumento o mecanismo que permita el acceso al transporte con beneficios, este será requisado y destruido.

Cabe destacar que estarán habilitados para constatar el no pago y notificar la infracción funcionarios de Carabineros, inspectores fiscales y municipales, además de personal de Metro, EFE y de los prestadores de transporte público.

Multas y personas en el Registro de Pasajeros Infractores (RPI)

Desde la Cámara también indicaron que las multas por evasión, que actualmente se tramitan ante los juzgados de policía local, pasarán a un sistema administrativo por la División de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes.

“Quien no impugne la infracción y pague la multa luego de la notificación y antes del plazo de 20 días hábiles, tendrá derecho a pagar el monto mínimo, con una rebaja del 50%. Empero, quien no pague la multa con anticipación ni impugne la infracción, se le aplicará el monto máximo”.

Junto con ello, la iniciativa “extiende los efectos de caer en el RPI. En la actualidad, este contempla la suspensión de documentos que permiten rebaja tarifaria (como TNE y TAM); la suspensión de la entrega de la licencia de conducir y permiso de circulación; y retención de la devolución de impuestos a la renta”.

Se suma a lo anterior la restricción de acceso a partidos de fútbol profesional, denegación de otorgamiento o renovación del pasaporte y restricción en la entrega del permiso de residencia. Y se extiende la vigencia de la aplicación de estas medidas de tres a cinco años.