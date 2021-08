Como una fórmula que busca hacer efectiva la medida de prohibición de acercamiento a las víctimas, nació la idea de normar el uso de tobilleras electrónicas en individuos que sean formalizados por violencia intrafamiliar (VIF).

La iniciativa se ha estado discutiendo en el Congreso Nacional y logró avanzar de manera próspera entre ambos órganos legislativos en la Comisión Mixta, por lo que tendrá que ser ratificada en la Comisión de Hacienda para ser posteriormente votada en ambas salas.

Por medio de este aparato, se puede saber las 24 horas del día y en tiempo real cuál es la ubicación de la persona para resguardad que se cumplan dicha smedidas.

La legislación vigente apunta a que la utilización de este tipo de artefactos se efectúa únicamente en personas ya condenadas por diversos delitos, no obstante, su aplicación en imputados no se permite, por lo que muchas veces la medida cautelar de “prohibición de acercarse a la víctima” no se puede fiscalizar de manera precisa.

Ivón Guerra, seremi de la Mujer y la Equidad de Género, se mostró conforme con el avance de la propuesta de Ley y explicó que “tal como lo dijo nuestra ministra Mónica Zalaquett estamos dando un paso fundamental con el despacho de este proyecto en materia de prevención y protección a las mujeres que han vivido violencia”.

Asimismo valoró que la iniciativa contemple el uso del dispositivos para individuos que aún no hayan sido condenados teniendo en cuenta la protección y la seguridad de las víctimas de la violencia, calificando este punto como “un cambio fundamental en la manera en que estamos enfrentando este flagelo”.

“Como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género agradecemos el acuerdo transversal alcanzado en el Congreso”, enfatizó.

En caso de ser promulgada la Ley en el presente mes de agosto, se comenzaría a destinar las primeras tobilleras durante el primer cuatrimestre de 2020, específicamente, entre febrero y marzo.