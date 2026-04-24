Ataque con machetes en el MUT de Las Condes: Tres guardias heridos y un menor detenido

El asalto se registra este viernes pasadas las 10:00 horas en el centro comercial MUT, ubicado en la comuna de Las Condes. Una turba de 10 individuos ingresa al recinto y se dirige directamente al segundo piso para atacar un local comercial. Los sujetos portan machetes y gas pimienta, elementos con los que agreden a los tres guardias de seguridad que intentan repeler la acción.

Según reportó Emol, como consecuencia del ataque, los tres vigilantes presentan lesiones de diversa gravedad, mientras los asaltantes sustraen distintos productos y huyen del lugar en medio del pánico que se desata entre clientes y trabajadores.

Detención y avalúo del robo

Tras un operativo en los alrededores, Carabineros logra la detención de un menor de 16 años, quien queda a disposición de la justicia. El perjuicio económico que deja este violento atraco alcanza los $3.449.960 pesos.

La policía mantiene las diligencias para identificar y ubicar a los demás integrantes de la banda que participó en el robo en el Mercado Urbano Tobalaba.