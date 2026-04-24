Papa León XIV: “La pena de muerte es inadmisible y la dignidad no se extingue con el delito”

En un videomensaje desde el Vaticano por los 15 años de la abolición en Illinois, cita el Catecismo y dice que existen sistemas carcelarios que permiten la redención. EE.UU. registró 47 ejecuciones en 2025.

(EFE) – El papa León XIV afirmó este viernes que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido delitos muy graves y calificó la pena capital de “inadmisible”. En un mensaje en video a la Universidad DePaul de Chicago, su estado natal, el pontífice estadounidense sostuvo que el derecho a la vida constituye “el fundamento mismo de cualquier otro derecho humano”.

Doctrina de la Iglesia y sistemas de detención

León XIV citó el Catecismo para subrayar que esta práctica es “inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”. Añadió que existen sistemas de detención eficaces que protegen a los ciudadanos sin cancelar la redención.

Recordó que la Iglesia enseña que la vida es sagrada “desde la concepción hasta la muerte natural” y que la justicia puede cumplirse sin recurrir a la pena máxima.

En Estados Unidos, la pena capital es legal en 27 estados (cuatro con moratorias) y se abolió en 23 estados y el Distrito de Columbia. Según el Death Penalty Information Center, en 2025 se realizaron 47 ejecuciones (19 en Florida) y hay 32 programadas para 2026, con ocho ya consumadas. El pontífice ofreció su respaldo a quienes trabajan por eliminar esta práctica.