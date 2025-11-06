ANP repudia intento de Fiscalía de acceder a información de celulares de periodistas en marco de Caso Hermosilla

La Asociación Nacional de la Prensa señaló una vulneración del derecho periodístico de parte de la Fiscalía Oriente tras que esta pidiera acceso a información de celulares de periodistas.

Durante este jueves la Asociación Nacional de Prensa (ANP) a través de un comunicado de prensa manifestó el repudio en contra de la Fiscalía Occidente luego de que ésta solicitara interceptar datos telefónicos confidenciales de 11 periodistas pertenecientes a diversos medios de comunicación sobre los reportajes realizados del “caso Hermosilla”.

La solicitud fue rechazada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y por la Corte de Apelaciones. Aún así, desde ANP señalaron que repudian categóricamente “cualquier intento de vulnerar el secreto profesional y la reserva de la fuente periodística, pilares fundamentales para el ejercicio libre e independiente del periodismo y la salud de nuestra democracia”.

A su vez, desde la organización hicieron hincapié en la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e información y Ejercicio del Periodismo, la cuál le garantiza a los profesionales de la prensa el derecho a mantener reservada su fuente informativa, sin ser obligados a revelarla incluso judicialmente.

Desde la ANP hicieron un llamado al Ministerio Público y el Poder Judicial de no pasar a llevar el ejercicio periodístico y el secreto profesional, considerando que es una garantía esencial para que las fuentes puedan efectivamente hacer entrega de la información de interés público sin el temor a las represalias.

La organización entregó el apoyo total hacia los periodistas afectados tras este “intento de transgresión”, según el comunicado, y reafirmó su compromiso de apoyar todas las acciones administrativas y legales que sean necesarias para evitar futuros atentados contra el periodismo y el trabajo de prensa.