Anatel rechaza propuesta de Ley Miscelánea: Obras protegidas podrían ser usadas por sistemas de IA sin autorización de dueños

La Asociación Nacional de Televisión (Anatel) expresó su rechazo a la propuesta para modificar la Ley de Propiedad Intelectual que aparece en el proyecto de Reconstrucción Nacional, el cual fue ingresado por el Gobierno ante el Congreso este miércoles.

En concreto, se plantea que sistemas de inteligencia artificial puedan “reproducir, adaptar, distribuir o comunicar al público, sin remunerar ni obtener autorización del titular, cualquier obra lícitamente publicada”.

La organización expresó su “absoluta sorpresa” por esta incorporación y su “preocupación por el alcance de esta norma, que permite el uso masivo de contenidos protegidos, como materiales audiovisuales, escritos, programas de radio o digitales, para el análisis automatizado de datos sin tener que pedir autorización o la obligación de pagar a los dueños de ese contenido”.

La propuesta, señalaron en un comunicado, abre la puerta para que los contenidos sean usados por sistemas de IA “sin control ni reconocimiento a quienes la producen”.

Además, recordaron que esta disposición ya se discutió en la Cámara Baja cuando se tramitó el proyecto de ley que regula sistemas de inteligencia artificial, “donde generó amplias objeciones por afectar los derechos de autor”.

Anatel rechaza propuesta para modificar Ley de Propiedad intelectual incluida en proyecto de Reconstrucción

De esa manera, Anatel calificó como “inadecuado” volver a introducir esta materia en la ley de reconsutrcción, “más aún cuando el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial está en segundo trámite constitucional en el Senado”.

“Si el Ejecutivo quiere insistir en esta propuesta, esperamos que sea en el contexto de la ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, y que se escuche la opinión de los medios de comunicación y otros generadores de contenidos que se verían afectados por esta norma”, se lee en el escrito.

En esa línea, recordaron que a nivel internacional se está trabajando en acuerdos de licenciamiento entre medios y empresas tecnológicas, “reconociendo el valor de los contenidos y la necesidad de una compensación justa. En este contexto, una excepción como la propuesta debilita a los medios nacionales y afecta su sostenibilidad económica”.

“Para Anatel, la protección de los contenidos es fundamental no solo desde el punto de vista económico, sino que también para resguardar el pluralismo, la calidad informativa y el rol de los medios de comunicación en favor de nuestra democracia”, acotaron.

Así, la organización solicitó al gobierno que la propuesta se retire del proyecto misceláneo y que “se discuta en el marco legislativo correspondiente y con participación de todos los sectores involucrados”.