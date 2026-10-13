Alerta en la RM: Tormentas eléctricas y granizos afectan a varias comunas de Santiago

Durante la tarde de este martes, se reportó el desarrollo de tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, las cuales vinieron acompañadas por la caída de granizo en diversas comunas de Santiago.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) alertó esta jornada sobre tormentas eléctricas en al menos siete regiones de la zona centro y sur del país, entre ellas la Región Metropolitana.

El fenómeno meteorológico se inició durante la tarde con la presencia de granizo y precipitaciones en un corto período, afectando a comunas como Providencia, Vitacura, La Florida, Macul, Ñuñoa y Las Condes.

Desde Transporte Informa de la RM llamaron a conducir con precaución y a estar “atentos a las condiciones de las vías por visibilidad reducida y pavimento resbaladizo” en las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea.

Asimismo, en Las Condes reportaron una acumulación de agua en la avenida Apoquindo con Camino El Alba, en el acceso a la estación de metro Los Dominicos.

ATENCIÓN. Hay acumulación de agua por efecto de agua- lluvia en Av. Apoquindo con Camino El Alba acceso a Metro Los Dominicos. Se recuerda a los peatones que aún hay restos de sedimentos y barro. Precaución #LasCondes https://t.co/cjhY0fQRjx — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 13, 2026

Revisa los registros: