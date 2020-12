Luego de que autoridades sanitarias anunciaran el retroceso de la Región Metropolitana a la Fase 2 del Plan Paso a Paso, el Aeropuerto de Santiago dio a conocer las indicaciones para el transporte de pasajeros ante las restricciones de cuarentena que rige durante los fines de semana en esta etapa de Transición.

De acuerdo con lo indicado, los pasajeros pueden utilizar su pasaje aéreo como salvoconducto para ir o regresar del Aeropuerto, considerando que las restricciones de movilización aplican durante el toque de queda, festivos y fines de semana.

En el caso de acompañantes, no hay ningún permiso dispuesto para que puedan acudir al recinto aéreo mientras rija la cuarentena. No así durante los días de semana, de lunes a viernes, donde esta restricción no aplica.

ATENCIÓN 🚨 ¿Dudas sobre movilización desde/hacia al aeropuerto AMB durante Fase 2? Aquí en esta imagen te explicamos. Durante fines de semana, feriados y toque de queda, el pasajero puede movilizarse en transporte debidamente autorizado. Más info.: https://t.co/qDPz5q0le6 pic.twitter.com/D7XHgt3dTS — Aeropuerto SCL (AMB) (@NuevoPudahuel) December 7, 2020

Por otra parte, aquellos pasajeros que poseen vuelos inter-regionales, deberán acreditar su viaje a partir del próximo jueves 10 de diciembre.

Estos motivos a los que se restringe la movilización entre regiones es en caso de retorno a domicilio, fines médicos, asistencia a funeral y motivos laborales con permiso único colectivo.

Esto aplica para todos los pasajeros cuyo domicilio sea en la Región Metropolitana.

ATENCIÓN 🚨 Por retroceso a Fase 2 de Región Metropolitana, desde el 10/12, los pasajeros en vuelos inter-regionales deberán acreditar su viaje. En caso de dudas, por favor, contactar a las autoridades respectivas: @SeremiSaludRM @SubPrevDelito ➡️https://t.co/qDPz5q0le6 pic.twitter.com/XGShCnsFCp — Aeropuerto SCL (AMB) (@NuevoPudahuel) December 7, 2020

En el caso de aquellos pasajeros que llegan desde el extranjero y que deban viajar a regiones de Chile, podrán realizarlo en un plazo máximo de 24 horas, ya que los servicios de vuelos internacionales seguirán operando tal como ha ocurrido hasta la fecha.