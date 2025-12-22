Aprueban acusación constitucional contra Simpertigue y es destituido de la Suprema

Los casos Belaz Movitec y Fundamenta fueron mayoritariamente considerados como faltas a la probidad del juez, recibiendo apoyo unánime entre los senadores.

Este lunes el Senado votó a favor la acusación constitucional en contra del suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. De esta manera es destituido de su cargo y no podrá ejercer cargos públicos por cinco años.

El libelo comprendía tres capítulos:

Faltar de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el marco de la causa Belaz Movitec. Cometer notable abandono del deber de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales. Infringir el deber de abstención, imparcialidad y probidad en el caso Fundamenta.

El primer capítulo fue aprobado por unanimidad, sin abstenciones ni votos en contra. El segundo capítulo fue el único que tuvo diferencias y fue rechazado: 18 a favor, 3 en contra y 20 abstenciones. Y el tercero también fue aprobado por 33 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.

La acusación apuntaba al rol que jugó en la resolución de la disputa entre el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA que terminó con sentencia que obligó a Codelco a pagar una millonaria indemnización.

Esto levantó las sospechas luego que se conociera un viaje en crucero donde Simpertigue coincidió con uno de los abogados de Belaz Movitec, Eduardo Lagos, actualmente en prisión preventiva.

Lee también: Celulares, comida y “cuotas” semanales: Testimonio revela sistema utilizado en cárceles por imputados en Operación Apocalipsis

Con todo, durante el fin de semana el propio Simpertigue afirmó que estuvieron con Lagos solo en una parte de un largo viaje junto a su esposa y que no hubo planes de realizar dicho viaje entre todos. En ese punto, descarta haber tenido “estrecha familiaridad” con Lagos.

El segundo ítem tenía relación con el nombramiento como notario de quien a la fecha es yerno de Simpertigue, César Maturana, algo sobre lo que se defendió afirmando que él postuló en diversas ocasiones y que nunca intervino para ayudarlo.

El abogado del suspendido ministro, Juan Carlos Manríquez, dijo en su defensa que “se le juzga por actos ajenos con fundamentos ajenos” y que “el acusado acá no ha sido cuestionado por los tribunales”.

“Todo se funda en notas de prensa, en las que el medio acusa, pero no se ha podido establecer que los abogados con los que viajó el ministro fueron parte de la causa”, dijo sobre el tercer punto a discusión relacionado con el caso Fundamenta.

Simpertigue, en tanto, dijo previo a la votación: “todas las cosas que pasaron fueron parte de la normalidad, no hay nada que sospechar. Actué de buena fe. Todo lo que me ha pasado es precisamente porque no tengo detrás de mí, grupos de poder o redes económicas, sociales o políticas. Toda mi vida he dictado miles de fallos buscando la justicia, tengo la conciencia tranquila y lo único que pido es que conmigo sean justos”.