“Jamás ha recibido recursos del Estado”: Abogado de Pérez defiende su inocencia tras filtración de chats en Caso Convenios

A días de la audiencia de desafuero programada para el 10 de febrero, el abogado de la diputada, Gonzalo Medina, defendió su inocencia, asegurando que nunca intervino en la firma de los convenios ni se benefició de los recursos públicos.

Esta mañana se dieron a conocer nuevos mensajes entre la diputada Catalina Pérez (Ind.-ex Frente Amplio) y su expareja, Daniel Andrade, en el marco de la investigación de la arista Democracia Viva del Caso Convenios.

La publicación de estos chats ocurre en la antesala de la audiencia de solicitud de desafuero contra Pérez, programada para el próximo 10 de febrero.

La situación causó diversas críticas y polémica al interior del Gobierno, por lo que el abogado de la diputada, Gonzalo Medina, se refirió al caso en conversación con Radio Cooperativa, insistiendo en que Pérez “jamás ha intervenido en la firma o celebración” de los convenios que están siendo investigados.

Los mensajes, que dieron inicio a la polémica, fueron hallados en la carpeta investigativa de la Fiscalía y revelados en un reportaje de T13.

Estos intercambios entre Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, fundador de la ONG Democracia Viva, parecen sugerir que la parlamentaria estaba al tanto de los traspasos de dinero estatales.

En los chats, también se reveló que Pérez intentó conseguirle trabajo a Andrade dentro del Gobierno, enviándole el número de contacto de Carolina Tohá antes de que esta asumiera como ministra del Interior.

Sin embargo, Pérez ha negado tajantemente tener conocimiento de estos movimientos desde que se inició la investigación en 2023.

¿Qué dijo Catalina Pérez?

La parlamentaria comenzó manifestando “preocupación” ante la filtración de la carpeta investigativa de Fiscalía.

“Parece más propia de una estrategia comunicacional que de buscar el esclarecimiento de lo que la Fiscalía me acusa, que es el delito de fraude al fisco“, señaló.

En ese sentido, Pérez reiteró su inocencia afirmando que “nunca intervine de ninguna manera en la suscripción de convenios, no hice nada para que estos convenios se concretaran, no recibí ni un peso de aquellos y no conocía los detalles financieros u operacionales de ellos”.

Además, admitió que confió en la versión de su expareja, la que sostenía que “todo estaba en orden” y aseguró que conoció más detalles del caso a medida que estos se hicieron públicos en la prensa.

“Se han filtrado mensajes impertinentes de lo que hice para apoyar a mi entonces pareja en la búsqueda de empleo, muy previos a la firma de los convenios, y mensajes horribles posteriores a la firma de estos, cuando ya era un tema conocido públicamente”, añadió.

Finalmente, la diputada admitió haberse equivocado, pero afirmó que dicho error “no representa, ni de lejos, un delito de fraude al Fisco”.

Abogado de Pérez reitera inocencia de la diputada

A pesar de que los mensajes se presentan como prueba en la investigación, Gonzalo Medina sostuvo que no hay ninguna irregularidad en las gestiones de la diputada.

“Estos intercambios evidencian un interés normal y legítimo de ayudar a su pareja en un procedimiento para postular a un empleo“, afirmó el abogado, quien destacó que ninguna de las gestiones se concretó.

En cuanto a la divulgación de los contactos de Tohá, el abogado subrayó que no hubo ninguna acción ilícita involucrada.

Medina reiteró que su defendida no ha recibido beneficios indebidos del Estado y que su implicación en el caso sigue siendo infundada.

“La diputada Catalina Pérez jamás intervino en la firma de ningún convenio ni ha recibido recursos del Estado“, puntualizó.