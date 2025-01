“No intervine” y “no recibí ni un peso”: La firme defensa de Catalina Pérez tras la revelación de chats con Andrade

La diputada afirmó que no hay evidencia que la relacione con tráfico de influencias o fraude al fisco y calificó la filtración de las conversaciones como un intento de desacreditarla en el contexto de la investigación.

Esta mañana se dieron a conocer nuevos mensajes entre la diputada Catalina Pérez (Ind.-ex Frente Amplio) y su expareja, Daniel Andrade, en el marco de la investigación del denominado caso Democracia Viva.

La publicación de estos chats ocurre en la antesala de la audiencia de solicitud de desafuero contra Pérez, programada para el próximo 10 de febrero. Actualmente, Andrade y el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, se encuentran formalizados por el delito de fraude al fisco.

Los mensajes filtrados sugieren que la diputada habría tenido conocimiento de las gestiones realizadas por Andrade en ese periodo, lo que ha intensificado la controversia.

En respuesta, Catalina Pérez emitió un extenso comunicado donde defendió su actuar y expresó preocupación por las filtraciones.

¿Qué dijo Catalina Pérez?

“Ante la publicación de múltiples filtraciones de la carpeta investigativa de la Fiscalía, en una causa reservada, quiero expresar públicamente mi preocupación por esta manera de proceder, que parece más propia de una estrategia comunicacional que de buscar el esclarecimiento de lo que la fiscalía me acusa, que es el delito de fraude al fisco“, señaló.

La parlamentaria reiteró su inocencia afirmando que “nunca intervine de ninguna manera en la suscripción de convenios, no hice nada para que estos convenios se concretaran, no recibí ni un peso de aquellos y no conocía los detalles financieros u operacionales de ellos”.

Además, Pérez admitió que confió en su expareja respecto a que “todo estaba en orden” y aseguró que conoció más detalles del caso a medida que estos se hicieron públicos en la prensa.

“Se han filtrado mensajes impertinentes de lo que hice para apoyar a mi entonces pareja en la búsqueda de empleo, muy previos a la firma de los convenios, y mensajes horribles posteriores a la firma de estos, cuando ya era un tema conocido públicamente”, añadió.

Finalmente, la diputada admitió haberse equivocado, pero afirmó que dicho error “no representa, ni de lejos, un delito de fraude al fisco”.