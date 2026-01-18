Al menos 16 personas fallecidas en la Región del Biobío por incendios forestales: Principales focos en Tomé y Penco

La información fue confirmada por el ministro Luis Cordero, quien reveló los antecedentes preliminares de la afectación a la región.

Durante las últimas horas, se decretó Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y del Biobío a raíz de los daños provocados por los incendios forestales que han afectado a la zona.

En este contexto, durante la mañana han aparecido los primeros balances en materia de afectación a personas en la zona, especialmente en las comunas de Tomé y Penco.

Al respecto, en conversación con CHV, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, confirmó el deceso de al menos 14 personas en su comuna.

La autoridad comunal aseguró que “en coordinación con la PDI, a las 11 de la mañana, estamos en condiciones -de forma responsable- de sostener que 14 personas han perdido la vida entre los tres sectores de Ríos de Chile y Punta de Parra”.

“Una noticia dura, difícil. Solo le pido a dios que le de la fuerza a la familia para salir adelante en este momento tan difícil. Está la PDI desplegada en terreno, analizando nuevos eventos que están ocurriendo”, sentenció el alcalde Vera.

La información fue ratificada por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien junto con confirmar los 14 decesos en Penco, informó sobre otras dos personas muertas en la región.

De esta forma, el total de fallecidos en la Región del Biobío se sitúa en 16 personas, de momento.