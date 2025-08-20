Sernac oficia a Sopraval y Aríztia por posible inclusión de pollo en pechugas de pavos

El organismo explicó que el oficio tiene como objetivo recopilar información de las empresas para contar con todos los antecedentes. Además, se acudió al Minsal, autoridad encargada de supervisar la rotulación y composición de los alimentos.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a Ariztía y Sopraval tras una denuncia por la presunta inclusión de carne de pollo en productos rotulados como “pechuga de pavo”.

En ese contexto, el director del Sernac, Andrés Herrera, explicó: “Queremos escuchar primero a las empresas respecto de lo que nos informen en relación con esto y, obviamente, cuando tengamos los antecedentes a nuestra disposición, vamos a tomar todas las medidas y acciones que correspondan, porque si se verifica una infracción estaríamos frente a una situación grave, y eso esperamos que no ocurra”.

Además, subrayó que no se puede vender un producto con un determinado rotulado cuando su composición no corresponde a lo que se declara.

“Si señala ser con carne de pavo, tiene que ser de pavo; no puede ser de pollo y de pavo si ello no está claramente indicado. En ese sentido, también hay consideraciones más generales que están al amparo de la Ley del Consumidor respecto de lo que se puede entender como información falsa o publicidad engañosa, y eso lo vamos a analizar”, remarcó.

La Ley del Consumidor (LPC) establece que las personas consumidoras tienen derecho a acceder a información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos por los proveedores, su precio y todas las condiciones asociadas, además de otras características relevantes.

El organismo también ofició al Ministerio de Salud, autoridad competente en materia de rotulación y composición de alimentos, con el fin de coordinar acciones que permitan abordar esta situación de manera integral.

De acuerdo con el Reglamento Sanitario de los Alimentos, todo producto envasado debe contar con un rótulo visible y claro que informe a las y los consumidores sobre su verdadera naturaleza, incluir la lista completa de ingredientes y aditivos en orden decreciente, así como la información nutricional correspondiente, el contenido neto y la resolución sanitaria que lo autoriza.