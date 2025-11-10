Senado respaldó reposición del feriado bancario: Iniciativa será discutida en la Cámara Baja

En la Sala, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximean Rincón, rindió cuenta y agradeció al Gobierno, que "acogió y respaldó la moción que se inició a raíz de un error involuntario en la Ley Fintec que eliminó una antigua norma que afecta la operación bancaria y derechos adquiridos".

La Sala del Senado respaldó en forma unánime la iniciativa que busca reponer el feriado bancario. De ese modo, quedó en condiciones de seguir con su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El proyecto surgió tras una moción presentada por los senadores Ximena Rincón, Fidel Espinoza, Ricardo Lagos Weber, Gastón Saavedra y Matías Walker.

En concreto, se busca modificar el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, el cual “fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos fue seguido desde las tribunas por dirigentes sindicales y bancarios”.

Fue en agosto de este año que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dictó la Norma de Carácter General N° 543, que introduce ajustes a la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) referidos a los canales de atención bancaria, conforme a las modificaciones establecidas por la Ley N°21.521, conocida como Ley Fintec.

Y añadió que la fecha “constituía una práctica histórica destinada a asegurar procesos internos indispensables para el cierre del ejercicio anual, tales como conciliaciones, cierres contables, ajustes regulatorios, obligaciones internacionales”.

En ese sentido, Rincón comentó que “su supresión se originó como el efecto indirecto de la Ley Fintec sin existir discusión legislativa expresa respecto al deseo de eliminar este feriado”.

Desde el Ejecutivo se planteó que la medida resulta absolutamente compatible con la modernización del sistema financiero, pues los canales digitales permiten satisfacer las necesidades de los usuarios sin interrumpir los procesos administrativos que requieren reserva operativa en dicha fecha.

Además, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, destacó la aprobación del proyecto: “El feriado bancario fue establecido por ahí por el año 1965, mediante la ley que reformó el artículo 38 de la Ley General de Bancos. Y más allá de lo que señala su nombre, es un día en donde los trabajadores bancarios y los bancos se dedican, justamente, a hacer trabajos de operación que permiten llevar adelante una serie de funciones que en el día a día no necesariamente se pueden llevar a cabo”.