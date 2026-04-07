Sector inmobiliario en Chile proyecta repunte en 2026: Ventas de viviendas podrían subir hasta 30%

Un informe del gremio de la construcción proyecta un crecimiento de 4,8% en la inversión del sector en 2026, impulsado por mejores condiciones de financiamiento, subsidios y una reactivación de la demanda.

El sector inmobiliario en Chile comienza a mostrar señales de recuperación, con proyecciones que anticipan un repunte tanto en la inversión como en la venta de viviendas durante 2026. Según el último informe de Macroeconomía y Construcción (MACh) de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la inversión en el rubro crecería un 4,8% el próximo año.

En paralelo, el gremio estima que las ventas de viviendas podrían aumentar hasta un 30% anual, en un escenario marcado por una mejora en el acceso al crédito hipotecario y el impulso de políticas públicas como el subsidio a la tasa.

El informe sostiene que este nuevo ciclo está devolviendo protagonismo al comprador final, en desmedro de dinámicas más especulativas que predominaron en años anteriores. A esto se suma el crecimiento proyectado de la vivienda pública, que alcanzaría un 11%, junto con una estabilización del segmento privado.

“Estamos frente a una reconfiguración del mercado donde el comprador final vuelve a tomar el control. Si las condiciones se mantienen, el sector inmobiliario puede consolidarse nuevamente como un motor relevante del desarrollo económico del país”, señaló Joaquín Espíldora, CEO de Datainmobiliaria.

El cambio de escenario también se refleja en la localización de la demanda. Comunas como Maipú, Puente Alto y San Bernardo concentran un alto interés por parte de los compradores, impulsadas por mayor disponibilidad de suelo y proyecciones de conectividad.

En ese contexto, el crecimiento estimado de un 13,6% en la inversión en infraestructura productiva aparece como un factor clave para el desarrollo de nuevos polos inmobiliarios, tanto en la Región Metropolitana como en otras zonas del país.

El perfil del comprador también ha cambiado. Según el análisis, hoy se trata de usuarios más informados, que evalúan no solo el precio, sino también variables como la eficiencia energética, el entorno urbano y la proyección de plusvalía.

“El comprador actual entiende que su vivienda es su principal activo. Ya no busca solo una oportunidad de inversión, sino estabilidad, calidad de vida y resguardo patrimonial en el largo plazo”, agregó Espíldora.

Otro elemento que refleja el ajuste del mercado es la brecha entre precios de publicación y de cierre. En comunas como Viña del Mar, esta diferencia puede superar el 10%, lo que evidencia una mayor alineación con valores más realistas.

Pese a que la inversión privada aún muestra una leve contracción de 0,1%, las proyecciones apuntan a una recuperación gradual. En ese escenario, la vivienda vuelve a posicionarse como un espacio de bienestar familiar, más que como un activo financiero de corto plazo.

De cara a 2026, el sector proyecta un crecimiento más equilibrado, condicionado a la consolidación de la inversión como eje central. Con una expansión estimada de 5,5% en infraestructura, el mercado comienza a dejar atrás el ciclo de ajuste y se encamina hacia una etapa de mayor estabilidad.