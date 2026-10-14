Casi US$ 7.000 millones y más de 330 mil empleos sostenidos: El aporte de la salmonicultura a Chile

La industria del salmón aportó el 2,6% del PIB de Chile y sostuvo el 3,8% del empleo nacional durante 2022, según un estudio de la consultora CoMov elaborado por encargo de SalmonChile A.G.

El análisis cuantifica el aporte de la cadena del salmón al comparar la economía nacional real con un escenario hipotético en el que la industria no existe y el resto de la economía ha tenido tiempo de reacomodarse.

Según sus autores, ese método captura mecanismos que un cálculo tradicional de insumo-producto no puede representar, como la movilidad de los trabajadores entre sectores y territorios, por lo que el resultado es un efecto neto y no un multiplicador de proporciones fijas.

Cadena del salmón sostiene 337 mil empleos

En total, la cadena generó US$ 6.956 millones de valor agregado y sostuvo 337.670 puestos de trabajo. De esa cifra, el aporte directo —cultivo y procesamiento— representa US$ 2.447 millones y 78.808 empleos, mientras que el aporte indirecto, generado en el resto de la economía a través de proveedores y gasto de los ingresos, alcanza los US$ 4.510 millones y 258.862 empleos.

El estudio destaca que por cada empleo directo que sostiene la industria, se sostienen otros 3,3 en el resto de la economía.

Dentro del núcleo directo, el procesamiento concentra el 59% del valor agregado y el 65% del empleo, por lo que los autores subrayan que la industria no se limita al cultivo en el mar, sino que también es manufactura de alimentos.

El cultivo, en cambio, resulta más productivo por trabajador, con un valor agregado de US$ 36,3 mil anuales por persona, frente a los US$ 28,2 mil del procesamiento.

Aysén, Los Lagos y Magallanes concentran su mayor peso

A nivel regional, el mayor peso relativo se registra en la macrozona Austral, donde la cadena equivale al 14,8% del PIB.

En la región de Aysén, la industria representa el 21,4% del PIB y el 19,3% del empleo, con 10.126 puestos sostenidos en forma neta. En Los Lagos, el aporte llega al 12,6% del PIB regional y sostiene 47.279 empleos, la cifra más alta del país. En Magallanes, equivale al 11,1% del PIB y al 11,8% del empleo.

El estudio también mide el alcance de la industria en regiones sin cultivo. En Biobío, donde no existe ninguna concesión salmonera, la cadena sostiene 42.361 empleos a través del procesamiento en Concepción, de los cuales 38.728 son indirectos.

En la Región Metropolitana, donde no hay producción, la industria sostiene 202.872 empleos y el 3,6% del PIB regional, en su totalidad de carácter indirecto, a través de servicios, manufactura y logística que la capital le vende a la cadena.

Productividad y encadenamientos con otros sectores

Comparado con otros sectores primarios, el valor agregado por trabajador de la salmonicultura se ubica en US$ 31,0 mil al año, por debajo de la minería —US$ 53,9 mil— pero por sobre el sector agropecuario —US$ 21,8 mil—.

El estudio plantea que, más allá de la productividad, el rasgo distintivo de la industria es su anclaje territorial, concentrado en un grupo reducido de provincias del sur austral, en un patrón que compara con el de la minería en el norte del país.

El informe identifica además los sectores que dependen de la cadena del salmón sin formar parte de ella. En las regiones de Aysén y Magallanes, la industria sostiene cerca de uno de cada diez empleos en salud, educación, administración pública y construcción, y el 16,3% del empleo en electricidad y gas.

En las regiones de Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía, sostiene el 23,8% del empleo del transporte marítimo y el 14,4% del de plásticos y caucho, entre otros sectores logísticos e industriales.

Estudio actualiza mediciones anteriores

El estudio actualiza dos mediciones previas encargadas por SalmonChile al economista Raphael Bergoeing, con año base 2019 y 2021, respectivamente. Según la comparación incluida en el informe, el aporte directo al PIB nacional es similar entre los tres ejercicios —0,91% en este estudio frente a 0,95% y 0,63% en los anteriores—, lo que sus autores interpretan como una validación cruzada de la medición del núcleo directo.

El aporte total, en cambio, es mayor en el nuevo estudio —2,6%, frente a 2,1% y 1,8%—, diferencia que atribuyen al cambio de metodología, ya que el modelo de equilibrio general incorpora además el gasto de los ingresos generados y la reasignación de recursos entre sectores.

Los autores advierten que las cifras del estudio son conservadoras por construcción, ya que el efecto indirecto solo contabiliza la fracción del negocio de cada proveedor que depende del salmón, y no mide los costos de transición de corto plazo, como capacitación, traslado o vivienda, que harían mayor el impacto inmediato de un eventual cierre de la industria.

El informe aclara también que la cifra de 337.670 empleos no corresponde a una dotación de personal ni a una proyección de desempleo, sino a la variación neta del empleo que la economía dejaría de sostener si la industria no existiera.